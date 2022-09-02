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США планують угоду в рамках "Групи семи" щодо обмеження цін на російську нафту – Білий дім
США узгоджують з іншими країнами "Групи семи" обмеження ціни на російську нафту, заявила речниця Білого дому.
«Ми переходимо від вивчення питання ліміту ціни на російську нафту до досягнення угоди з країнами "Групи семи", які становлять 50% світової економіки, щодо його впровадження», – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в п'ятницю, 2 вересня.
США та країни "Групи семи" намагаються обмежити зростання світових ціни на нафту і при цьому позбавити Росію найбільшого джерела надходжень від закордонної торгівлі.
"Глобальне обмеження ціни допоможе нам досягти двох наших цілей. Перша – значно скоротити найбільше джерело доходу Путіна для його військової скарбниці. Друга – забезпечити, щоб нафта продовжувала надходити на ринок за нижчими цінами, а пропозиція відповідала попиту", – сказала Жан-П’єр.
За її словами, зусилля щодо запровадження обмеження ціни вже приносять результати. Вона сказала, що за повідомленнями, Росія вже пропонує значні знижки до 30% та довгострокові контракти з деякими країнами.
Це, на її думку, свідчить про те, що Росія планує продовжувати постачати свою нафту на світові ринки та готова прийняти більші знижки.
«Обмеження ціни дасть більшій кількості країн кращі важелі для укладення вигідних угод з Росією», – сказала Жан-П’єр.
За її словами, протягом найближчих тижнів, Міністерство фінансів США працюватиме над тим, щоб узгодити граничний рівень ціни та підготує додаткову інформацію, включаючи технічні рекомендації для учасників ринку.
У п'ятницю за результатами засідання в німецькому Ельмау, Країни "Групи семи" домовилися про запровадження цінового ліміту на російську нафту, а також обмеження послуг з її перевезення. Про це йдеться в спільній заяві міністрів фінансів.
Країни G7 хочуть запровадити повну заборону на транспортування російської нафти морським шляхом. «Надання таких послуг буде дозволено лише, якщо нафту та нафтопродукти буде придбано за ціною, або нижче ціни, визначеної широкою коаліцією країн, які дотримуються та запроваджують таке цінове обмеження», - йдеться в заяві.
Країни G7 підтвердили намір поступово відмовитись від російської нафти, а також закликали країни-експортери нафти з числа ОПЕК і надалі збільшувати видобуток нафти.
У відповідь на такі обмеження, Росія погрожує зупинити поставки нафти та нафтопродуктів до країн, які це запровадять. Про це заявив російський віце-прем'єр-міністр Олександр Новак у четвер.
Міністр фінансів Великої Британії Надхімом Захаві під час зустрічі з Міністеркою фінансів США Дженет Єллен, наголосив що важливо, щоб до обмеження долучилось широке коло країн, зокрема Індія, Китай та Південна Африка.
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- Голос Америки
Байден просить Конгрес схвалити $ 11,7 млрд нової допомоги Україні- ЗМІ
Президент США Джо Байден звернувся до американського Конгресу із запитом про надання додаткових 11,7 млрд дол для фінансування допомоги Україні, повідомляють ЗМІ на основі інформації від американських посадовців.
Кошти включають 7,2 млрд дол на військові потреби, 4,5 млрд - на економічну підтримку.
Ще 2 мільярди доларів адміністрація США планує спрямувати на стабілізацію цін на енергоресурси. 1,5 млрд дол, згідно із запитом, піде на закупівлю урану для американських атомних електростанцій у випадку скорочення поставок з Росії, а також 500 млн дол - на поповнення стратегічного нафтового резерву США, пише The Hill.
Ці кошти виділяються на додаток до 40 млрд дол, які Конгрес схвалив в травні. Згідно з інформацією посадовця США, три чверті цих коштів вже було виділено, або передано.
"Ми скликали світ на підтримку народу України у захисті демократії і ми не можемо дозволити, щоб цей потік зупинився", - наводить NPR слова американського посадовця.
Запит на додаткову підтримку України подано в рамках пакету витрат обсягом 47,1 млрд дол, який включає видатки на подолання COVID-19, спалаху мапвячої віспи а також реагування на надзвичайні ситуації в Кентуккі, Луїзіані, Каліфорнії. Якщо Конгрес схвалить цей пакет, кошти будуть доступними після закінчення поточного бюджетного року у США, 30 вересня.
Президентка Єврокомісії підтримала обмеження цін на газ, на тлі застережень Росії щодо "Північного потоку-1"
2 вересня (Reuters) – у п’ятницю Росія заявила, що постачання газу одним із основних шляхів постачання до Європи, газопроводом Nord Stream 1, залишається під загрозою, оскільки лише одна турбіна працює. Такі заяви посилили занепокоєння європейців, які намагаються забезпечити достатню кількість газу на зиму.
“Північний потік-1”, який проходить через Балтійське море до Німеччини та інших країн, працював на 20% потужності навіть до того, як цього тижня трубопровід було зупинено на три дні для технічного обслуговування. Поставки мають відновитися в суботу.
Москва звинувачує санкції, запроваджені Заходом після вторгнення Росії в Україну, у перешкоджанні рутинній експлуатації та обслуговуванні “Північного потоку-1”. Брюссель каже, що це лише привід, а насправді Росія використовує газ як економічну зброю.
Джерела, знайомі з планами “Газпрому”, повідомили, що контрольована державою компанія має намір відновити роботу “Північного потоку-1” за графіком, хоча європейські країни обережно оцінюють наміри Росії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС має обмежити ціну на російський трубопровідний газ, щоб перешкодити, за її словами, спробам президента Росії Володимира Путіна маніпулювати ринком.
Ціни на газ стрімко зросли, завдавши шкоди європейській промисловості та домогосподарствам, спершу зросли через відновлення попиту після пандемії, а потім ще більше зросли через кризу в Україні.
“Ми бачимо, що ринок електроенергії більше не працює, тому що він сильно порушений через маніпуляції Путіна”, - сказала фон дер Ляєн, додавши, що обмеження ціни на газ для поставок російського трубопроводу можна ввести на європейському рівні.
Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва припинить постачання до Європи, якщо Брюссель запровадить таке обмеження.
Зменшення поставок “Північним потоком-1”, а також менші потоки газу через Україну, ускладнили для європейських країн заповнення сховищ на зиму та спонукали багатьох запустити плани надзвичайних ситуацій, які можуть включати обмеження енергопостачання.
' ВІДСУТНІ РЕСУРСИ'
Речник Кремля Дмитро Пєсков у п'ятницю додав занепокоєння щодо того, що можуть бути нові перебої з поставками через "Північний потік-1".
"Газпром" не винен у відсутності ресурсів. Тому надійність усієї системи під загрозою", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати нових збоїв.
Дані оператора про поставки через трубопровід, відомі як номінації, мають почати надходити в суботу. Але запити були набагато нижчими, ніж до останнього технічного обслуговування, коли трубопровід був заповнений лише на 20% потужності.
Прес-секретар міністерства економіки Німеччини сказав, що до даних слід ставитися обережно. "Стане зрозуміло зранку в суботу, ми можемо лише уважно стежити за ситуацією", - сказав речник.
Головний виконавчий директор «Газпрому» Олексій Міллер заявив у середу, що санкції означають, що Siemens Energy (ENR1n.DE), постачальник трубопровідного обладнання, не може проводити регулярне обслуговування.
Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни “Пивничного потоку-1”, заявила, що не бере участі в роботах з технічного обслуговування, які зараз проводить “Газпром”. Він також заявив, що готовий допомогти, якщо буде потрібно, і сказав, що технічне обслуговування виключено з санкцій.
Уряди ЄС готувалися до того, що Росія повністю припинить поставки після того, як "Газпром" спочатку скоротив поставки в червні, а потім знову в липні.
Німеччина, яка в минулому особливо залежала від російських поставок, швидко встановлювала тимчасові термінали зрідженого природного газу (СПГ) для транспортування, перш ніж побудувати постійні заводи зі зрідженого природного газу.
Наразі резервуари для зберігання в Німеччині заповнені майже на 85%, раніше ніж планувалось. Але в Берліні кажуть, що досягти цільового показника 95% до 1 листопада буде важко, якщо компанії та домогосподарства не будуть використовувати менше палива.
ЄС загалом перевищив свою ціль щодо заповнення сховищ на 80% до 1 жовтня, щоб бути готовими до збільшення споживання опалення.
Деякі енергоємні європейські компанії, як-от виробники добрив і алюмінію, вже скоротили виробництво через захмарні ціни на електроенергію, тоді як деякі європейські побутові споживачі стримували споживання, щоб заощадити на зростаючих рахунках за електроенергію.
Джонсон: «Cтратегія Путіна зазнає краху». Відео
«Путін вірить, що ми відмовимося від України, піддамося його агресії і повернемося до споживання його вуглеводнів. Я повинен вам сказати, що він неправий. Він помиляється у своєму припущенні про британців.[…] Ця стратегія Путіна зазнає краху», - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
- Голос Америки
Країни G7 домовились про "цінову стелю" на російську нафту
Країни "Групи семи" запровадять ціновий ліміт на російську нафту, а також обмежать послуги з її перевезення, йдеться в спільній заяві міністрів фінансів, оприлюдненій у п'ятницю за результатами засідання в німецькому Ельмау.
"Сьогодні ми підтверджуємо наш політичний намір остаточно узгодити і запровадити повну заборону на послуги, які дозволяють морське транспортування нафти російського походження та нафтопродуктів у світі - надання таких послуг буде дозволено лише, якщо нафту та нафтопродукти буде придбано за ціною, або нижче ціни (цінова стеля), визначеної широкою коаліцією країн, які дотримуються та запроваджують таке цінове обмеження", - йдеться в заяві.
Така "цінова стеля", заявляють посадовці, допоможе зменшити надходження Росії та її здатніть "фінансувати агресивну війну", а також "обмежить російську війну проти світових цін на енергоресурси, що особливо важливо для країн з низьким та середнім доходом".
Країни "Групи Семи" підтвердили намір поступово відмовитись від російської нафти, а також закликали ОПЕК і надалі збільшувати видобуток нафти.
У відповідь на такі обмеження, Росія погрожує зупинити поставки нафти та нафтопродуктів до країн, які це запровадять. Про це заявив російський віце-прем'єр-міністр Олександр Новак у четвер.
Раніше Financial Times повідомило, з посиланням на поінформовані джерела, що обмеження має увійти в дію 5 грудня на ціни на нафту і 5 лютого - на нафтопродукти. Введення обмежень, за планом, має співпасти у часі з обмеженнями на послуги страхування та перевезень на російську нафту, які має запровадити ЄС.
"Обмеження ціни ... забезпечить, що кожна країна зможе отримати найнижчу можливу ціну і це добре для світу", - цитує видання слова координатора санкційної політики Державного департаменту США Джеймса О'Браяна.
Міністр фінансів США Дженет Єллен заявила цього тижня, що така "цінова стеля" дозволить "зменшити надходження, необхідні Путіну для продовження військової агресії" і "забезпечить надійні поставки нафти на світовий ринок а також створить базу для зниження цін на енергоресурси"...
"В той час, як російська війна призвела до високих цін на енергоресурси в світі, гадаю, обмеження ціни є одним із найбильш потужних інструментів, які ми маємо, щоб долати інфляцію і забезпечити стабільний потік нафти на світові ринки та нижчі ціни", - заявила вона у середу, після зустрічі з міністром фінансів Великої Британії Надхімом Захаві.
Завахі, у свою чергу, наголосив на важливості того, щоб до обмеження долучилось широке коло країн, зокрема Індія, Китай та Південна Африка.
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