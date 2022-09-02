США планують угоду в рамках "Групи семи" щодо обмеження цін на російську нафту – Білий дім

США узгоджують з іншими країнами "Групи семи" обмеження ціни на російську нафту, заявила речниця Білого дому.

«Ми переходимо від вивчення питання ліміту ціни на російську нафту до досягнення угоди з країнами "Групи семи", які становлять 50% світової економіки, щодо його впровадження», – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в п'ятницю, 2 вересня.

США та країни "Групи семи" намагаються обмежити зростання світових ціни на нафту і при цьому позбавити Росію найбільшого джерела надходжень від закордонної торгівлі.

"Глобальне обмеження ціни допоможе нам досягти двох наших цілей. Перша – значно скоротити найбільше джерело доходу Путіна для його військової скарбниці. Друга – забезпечити, щоб нафта продовжувала надходити на ринок за нижчими цінами, а пропозиція відповідала попиту", – сказала Жан-П’єр.

За її словами, зусилля щодо запровадження обмеження ціни вже приносять результати. Вона сказала, що за повідомленнями, Росія вже пропонує значні знижки до 30% та довгострокові контракти з деякими країнами.

Це, на її думку, свідчить про те, що Росія планує продовжувати постачати свою нафту на світові ринки та готова прийняти більші знижки.

«Обмеження ціни дасть більшій кількості країн кращі важелі для укладення вигідних угод з Росією», – сказала Жан-П’єр.

За її словами, протягом найближчих тижнів, Міністерство фінансів США працюватиме над тим, щоб узгодити граничний рівень ціни та підготує додаткову інформацію, включаючи технічні рекомендації для учасників ринку.

У п'ятницю за результатами засідання в німецькому Ельмау, Країни "Групи семи" домовилися про запровадження цінового ліміту на російську нафту, а також обмеження послуг з її перевезення. Про це йдеться в спільній заяві міністрів фінансів.

Країни G7 хочуть запровадити повну заборону на транспортування російської нафти морським шляхом. «Надання таких послуг буде дозволено лише, якщо нафту та нафтопродукти буде придбано за ціною, або нижче ціни, визначеної широкою коаліцією країн, які дотримуються та запроваджують таке цінове обмеження», - йдеться в заяві.

Країни G7 підтвердили намір поступово відмовитись від російської нафти, а також закликали країни-експортери нафти з числа ОПЕК і надалі збільшувати видобуток нафти.

У відповідь на такі обмеження, Росія погрожує зупинити поставки нафти та нафтопродуктів до країн, які це запровадять. Про це заявив російський віце-прем'єр-міністр Олександр Новак у четвер.

Міністр фінансів Великої Британії Надхімом Захаві під час зустрічі з Міністеркою фінансів США Дженет Єллен, наголосив що важливо, щоб до обмеження долучилось широке коло країн, зокрема Індія, Китай та Південна Африка.