Трамп ще не ухвалив рішення щодо Сирії, буде говорити з Макроном та Мей - Білий дім

Президент США Дональд Трамп ще не ухвалил рішення щодо Сирії. Про це заявила речниця Білого дому Сара Сандерс по завершенню зустрічі президента із радниками з нацбезпеки. Сьогодні ввечері президент США має провести телефонні переговори із головою уряду Великої Британії Терезою Мей та президентом Фрацнції Макроном.

Також у Білому домі заявили, що США продовжують аналізувати розвідувальні дані.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив у Twitter, що Росія має готуватись виконати свою обіцянку збивати американські ракети націлені на режим Асада, бо "розумні" ракети неодмінно прилетять . Потому він висловився, що мовляв час удару лишається невизначеним.

Як повідомляють британські ЗМІ з посиланням на джерела у збройних силах Великої Британії, на твіт президента США про ракетний удар у Сирії одразу ж відреагували у Асада. Сирійські військові вдались до переміщення техніки та персоналу.

"Довелося переглядати потенційні цілі", - розповіло британському виданню The Times джерело.

Протягом останніх днів президент США також поклав на Росію відповідальність за підтримку Асада, але пошкодував про погіршення відносин між країнами, яке серед іншого, як заявив Трамп, викликане розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо втручання Росії у перебіг президентських виборів в Америці.

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