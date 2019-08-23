Торговельна війна. Трамп оголосив підвищення тарифів на китайські товари

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю оголосив про плани підвищити тарифи на товари з Китаю вартістю у сотні мільярдів доларів. Цей крок послідував за рішенням Пекіна підвищити тарифи на американські товари вартістю у 75 мільярдів доларів.

За словами президента США з 1-го вересня запрацюють тарифи на рівні 15 відсотків на китайські товари обсягом у 300 мільярдів доларів, а з 1-го жовтня - тарифи на рівні 30% на китайські товари обсягом у 250 мільярдів доларів.

"Китаю не варто було запроваджувати нові тарифи на продукцію США вартістю у 75 мільярдів доларів (це було політично мотивовано!)", - відзначив Трамп.

Раніше у п'ятницю президент США закликав американські компанії шукати альтернативи Китаю та переносити свої виробництва до Сполучених штатів. Заява прозвучала у відповідь на рішення Китаю запровадити нові тарифи на товари із США загальною вартістю 75 мільярдів доларів. Між США та Пекіном точиться торговельна війна.

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