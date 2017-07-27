Трансгендери не служитимуть у ЗС США - верховний головнокомандувач

Президент повідомив про це в середу в низці твітів

Президент США Дональд Трамп заявив в середу, що не дозволить трансгендерам служити в збройних силах США в будь-якій ролі.



«Після проведення консультацій зі своїми генералами і військовими експертами, буль ласка, майте на увазі, що уряд Сполучених Штатів не дозволить ... трансгендерам служити в збройних силах США на будь-якій посаді», - написав Трамп у Twitter.

Ештон Картер, який очолював Пентагон до кінця перебування при владі адміністрації Обами, піддав рішення президента Трампа гострій критиці.



«Набирати військовослужбовців на підставі будь-яких інших критерій, ніж військова кваліфікація, - це соціальна політика, яка не має місця в наших збройних силах», - наголошується в заяві Картера. У ній також говориться, що серед військових вже були трансгендери, що служили «ефективно і з честю».

У своєму оголошенні президент не входив у деталі щодо втілення в життя такої заборони, і сам Білий дім визнав, що поки що процедур не встановлено.

Адміністрація Барака Обами торік дозволила трансгендерам служити у збройних силах.

Проте, на початку цього місяця міністр оборони Джеймс Маттіс погодився на шість місяців відкласти прийняття трансгендерів на службу в ЗС США.

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