У Пентагоні відклали зняття заборони на службу новобранців-трансгендерів у ЗС США

Міністр оборони Джим Маттіс прийме рішення з цього питання через півроку





Міністр оборони США відклав рішення про службу у військових силах новобранців-трансгендерів.



Згідно з визначеним адміністрацією Обами графіком, трансгендери повинні були отримати можливість поповнити ряди ЗС США з 1 липня, 2017 року.



Напередодні, в п'ятницю, Джим Маттіс в своїй заяві сказав, що відкладає ухвалення цього рішення на 6 місяців.



За словами Маттіса, Міністерство оборони має ретельно перевірити кожне рішення відповідно до «одного життєво важливого стандарту: як воно вплине на боєздатність і на смертність в наших збройних силах».



«Цей крок ні в якому разі не визначає підсумкове рішення розгляду (питання про службу трансгендерів) і не змінює діючу політику процедури», - заявив міністр оборони.

«Я впевнений, що ми продовжимо ставитися до всіх військовослужбовців з гідністю і повагою».



За деякими підрахунками, в даний час в ЗС США служать від 2,5 до 7 тисяч трансгендерів.



Вони не могли відкрито заявляти про свою сексульну орієнтацію до минулого року, коли тодішній міністр оборони Ештон Картер заявив, що дозволити новобранцям-трансгендерам відкрито служити у збройних силах було «правильним рішенням».

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