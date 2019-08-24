Трамп судиться за право блокувати користувачів Twitter

Президент США Дональд Трамп оскаржує рішення федерального апеляційного суду, який вирішив, що Трамп порушив Конституцію США, блокуючи у Twitter людей, погляди яких він не поділяє.

Відповідно до подання до суду з боку Міністерства юстиції США, Трамп домагається повторного розгляду 2-им Апеляційним судом США у Нью-Йорку, називаючи попереднє рішення "принципово неправильним."

У Трампа понад 63 мільйони підписників у Twitter, і він часто використовує свій акаунт, щоб зробити важливі повідомлення. Наприклад, у п'ятницю, його твіти про торгівлю з Китаєм призвели до падіння курсу акцій та цін на нафту.

Twitter Трампа @RealDonaldTrump, який він відкрив у 2009 році став для багатьох центральною та суперечливою частиною його президентства.

Президент США використовує Twitter для просування свого порядку денного та суперечок з критиками.

Блокування президентом США його критиків було оскаржене Інститутом Першої Поправки (до Конституції США - прим. ГА) у Колумбійському університеті, а також сімома користувачами Twitter, яких Дональд Трамп заблокував.

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