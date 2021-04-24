Трамп назвав пресрелізи кращими за Twitter, а соціальну мережу "нудною"

Колишній президент США Дональд Трамп назвав соціальну мережу Twitter, яка перманентно закрила його сторінку у січні, "нудною", і заявив, що успішно поширює свої заяви через пресрелізи. Про це Трамп заявив в інтерв'ю з ведучим американського каналу Fox news Шоном Ганніті, близьким до Трампа.

"Щоразу, коли я публікую пресреліз, він розходиться кругом. Це краще, ніж Twitter, значно елегантніше, ніж Twitter. І Twitter тепер дуже нудний. Чимало людей лишають Twitter. Twitter стає дуже, дуже нудним", - відзначив колишній президент США.

Причиною закриття сторінки Трампа у Twitter компанія назвала "ризик подальшого підбурювання до насильства". Рішення було ухвалено після подій у Вашингтоні 6-го січня, коли прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолію після мітингу за участі тодішнього президента США. Трамп засудив насильство на Капітолії.

Наприкінці січня Трамп розпочав роботу "Офісу колишнього президента". ЗМІ отримали повідомлення, що установа буде "відповідати за листування президента Трампа, публічні заяви, виступи, та офіційні заходи для просування інтересів США та для продовження порядку денного адміністрації Трампа через кампанії, організаторську роботу та громадський активізм".

Наприкінці березня ЗМІ повідомили про початок роботи сайту "Офісу колишнього президента", де публікуються заяви Дональда Трампа.

У ході інтерв'ю з Ганніті Трамп також розкритикував технологічні компанії, заявивши, що їх діяльність має стати предметом антимонопольного розгляду.

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