Трамп сперечається із Республіканською партією через використання його імені для фандрейзингу

Юристи екс-президента США Дональда Трампа звернулись до Національного комітету Республіканської партії, Національного республіканського сенатського комітету, та Національного республіканського конгресового комітету з вимогою негайно припинити використовувати його ім‘я та образ у своїх кампаніях із збору коштів. Оглядачі відзначають, що такі дії можуть бути частиною боротьби Трампа за вплив на партію після того, як деякі законодавці у Палаті представників та Сенаті США підтримали оголошення йому імпічменту та засудження за звинуваченням, висунутим в рамках процедури імпічменту.

При цьому, як повідомляють ЗМІ, у Трампа також закликали прихильників Республіканської партії робити пожертви до політичної організації самого екс-президента, а не до організацій пов’язаних із Республіканською партією.

"Не жертвуйте більше RINOS (Republicans in name only означає "республіканці лише за назвою" - прим. ГА). Вони лише шкодять Республіканській партії та нашим виборцям - вони ніколи не приведуть нас до величі. Надсилайте ваші пожертви комітету політичної дії Save America на сайті DonaldJTrump.com. Ми все повернемо більш сильним, ніж будь-коли!", - йдеться у зверненні.

У Республіканській партії відкинули заклик юристів Трампа. Як відзначає видання The Hill, головний юрист Національного комітету Республіканської партії заявив, що партія "має повне право посилатись на публічних осіб, роблячи політичні заяви захищені Першою поправкою до Конституції США, і буде і надалі робити це, переслідуючи спільні цілі”. У Республіканській партії також заявили, що Трамп буцімто підтвердив протягом минулих вихідних, що там можуть використовувати його ім'я для фандрейзингу.

Як відзначають оглядачі, задля збільшення свого впливу на Республіканську партію, Трамп може виступити на підтримку кандидатів, які протистоятимуть на майбутніх виборах політикам, яких підтримують лідери Республіканської партії.

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