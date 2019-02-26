Трамп звернув увагу на "любов" у В'єтнамі

Президент США заявив, що очікує "дуже продуктивного" саміту з лідером КНДР

Після довгих поїздок у В'єтнам президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин готові до другого саміту, який має відбутися в середу і на якому має вирішитися чи не найбільший у світі виклик безпеці: програма розробки ядерних озброєнь КНДР, яка ставить під загрозу планету.

Трамп прибув пізно у вівторок в Air Force One після довгого польоту, що включав зупинки для дозаправки в Англії та Катарі. Він махнув рукою зі сходів президентського літака, потім потиснув руки високопосадовців і пройшов по червоній доріжці до свого кортежу.

На своїй сторінці у Twitter призидент США написав: «Щойно прибув до В'єтнаму. Дякую всім людям за чудовий прийом у Ханої. Величезні натовпи і стільки любові!».

Раніше президент США заявив, що очікує "дуже продуктивного" саміту з лідером КНДР.

Кім прибув у Ханой раніше та провів день, мандруючи навколо в'єтнамської столиці у його броньованому лімузині, оточений командою охоронців.

Два лідери проводитимуть зустрічі протягом двох днів, спочатку під час вечері в середу, після чого відбудуться зустрічі в четвер.

Вони вперше зустрілися минулого червня на саміті в Сінгапурі, але не досягли угод, які б змушували Північну Корею відмовитися від свого ядерного арсеналу.

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