Трамп отримав пояс чемпіона UFC

Тимчасовий чемпіон UFC у напівсередній вазі Колбі Ковінґтон у середу зустрівся із президентом США Дональдом Трампом і вручив йому чемпіонський пояс цієї найпрестижнішої бійцівської організації світу. Про це на своїй сторінці в Instagram заявив сам боєць змішаного стилю.

Колбі Ковінґтон – прихильник Трампа і раніше заявляв, що після виграшу пояса планує відсвяткувати з президентом США. При цьому боєць протиставив себе гравцям в американський футбол, які на знак протесту проти насильства поліції відносно афро-американців зустрічають гімн США, присівши на одне коліно.

"Зробив обіцянку і виконав її. Приємність нарешті зустрітись із вами пане президент. Дякую, що для вас Америка завжди на першому місці!", - заявив Ковінґтон.

Як повідомляє видання MMAWeekly, Ковінґтон провів з президентом майже 30 хвилин, після чого вручив йому пояс. Він став першим бійцем UFC, який зустрівся із чинним президентом США. Зустріч відбулася у середу.

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