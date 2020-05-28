Президент США підписав указ про перегляд законодавства, яке захищає соцмережі від юридичної відповідальності

Дональд Трамп у четвер підписав указ, який забов'язує Федеральну комісію зі зв'язку дати роз'яснення з приводу Частини 230 Закону про порядність у ЗМІ, який, за рідкісним винятком, звільняє соцмережі від будь-якої юридичної відповідальності за матеріали, що публікуються користувачами. Указ послідував після того, як у вівторок Twitter позначив два повідомлення президента США попередженнями про необхідність перевірки фактів.

Як відзначає інформаційна агенція AP, президент США заявив, що спеціальні коментарі Twitter до його дописів були "редакційним рішенням" і дорівнювали політичному активізму. За його словами, такі дії мають призвести до позбавлення компаній захисту від позовів за контент, який розміщується на їх платформах.

"Ми зібрались тут, щоб захистити свободу слова від однієї з найбільших загроз", - наводить слова Трампа журналістам видання The Hill. Президент заявив, що соцмережі мають "владу без противаг" цензурувати і обмежувати спілкування між людьми.

Повідомляється, що текст указу поки не оприлюднено. Раніше "Голос Америки" повідомляв, що ЗМІ отримали доступу до можливого тексту указу.

Раніше суть указу, який на той момент ще очікувався, прокоментувала американська правниця Кейт Клонік.

"Частина 230 Закону про порядність у ЗМІ не захищає соцмережі, коли вони беруть на себе редакційні функції. Попередження Twitter щодо правдивості повідомлень - це редакційні функції. Виходячи з цього, президентський указ виносить такі соцмережі за рамки захисту, який надає Розділ 230", - твітувала Клонік.

Напередоні сенатор-республіканець Джош Ховлі (Josh Hawley) звернувся до власника Twitter Джека Дорсі із питанням: "Чому Twitter має надалі користуватись привілеями наданими урядом поширювачам контенту інших осіб, якщо ви берете на себе редаційні функції та коментуєте, як видавці? Може закон має ставитись до вас, як до видавців?"

Можливість видання Трампом указу, який стосуватиметься соціальних мереж прокоментували у впливовій американській правозахисній організації "Американський союз боротьби за громадянські права".

"Як би цього не хотів він сам, Дональд Трамп не є президентом Twitter. Цей указ, якщо він буде виданий, стане прямою і неконституційною погрозою покарати соціальні мережі, які прогнівили президента", - відзначили в організації.

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