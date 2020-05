Трамп пообіцяв соцмережам "великий день" і готує указ, який може позбавити їх захисту від юридичної відповідальності - ЗМІ

Дональд Трамп найближчим часом може підписати указ щодо соціальних мереж після того, як у вівторок Twitter позначив два його повідомлення попередженнями про необхідність перевіруки фактів. Низка ЗМІ та експертів заявили, що мають текст указу, який ще може бути змінено.

"Це буде великий день для соціальних мереж та справедливості!", - заявив президент США на своїй сторінці у Twitter у четвер.

"У країні, яка плекає свободу самовираження, ми не можемо дозволити обмеженій кількості онлайн платформ на власний розсуд обирати що американці можуть висловлювати, чи з чим вони можуть знайомитись онлайн (the speech that Americans may access and convey online - прим. ГА)", - наводить слова з проекту указу видання The Hill, - "Коли великі, потужні соцмережі цензурують думки з якими вони не погоджуються, вони використовують небезпечну владу".

За словами близьких до Білого дому джерел, президентський указ зобов'яже Федеральну комісію зі зв'язку дати роз'яснення з приводу Частини 230 Закону про порядність у ЗМІ, який, за рідкісним винятком, звільняє соцмережі від будь-якої юридичної відповідальності за матеріали, що публікуються користувачами.

Американська правниця Кейт Клонік заявила, що має копію пропонованого указу і запропонувала власний аналіз його положень.

"Розділ 230 не захищає соцмережі, коли вони беруть на себе редакційні функції. Попередження Twitter щодо правдивості повідомлень - це редакційні функції. Виходячи з цього, президентський указ виносить такі соцмережі за рамки захисту, який надає Розділ 230", - твітує Клонік.

Можливість видання Трампом указу, який стосуватиметься соціальних мереж прокоментували у впливовій американській правозахисній організації "Американський союз боротьби за громадянські права".

"Як би цього не хотів він сам, Дональд Трамп не є президентом Twitter. Цей указ, якщо він буде виданий, стане прямою і неконституційною погрозою покарати соціальні мережі, які прогнівили президента", - відзначили в організації.

Нагадаємо, у вівторок в акаунті Трампа з'явилися безпрецедентні попередження, що стосувалися його твітів про голосування поштою. Президент звинуватив Twitter у втручанні в вибори і «повному придушенні» свободи слова. У тексті попередження йдеться, що президент необгрунтовано стверджує, що голосування по пошті призведе до фальсифікацій на виборах.

Планований указ, відзначаютть ЗМІ, також доручить Управлінню з цифрових стратегій Білого дому подвоїти зусилля по збору скарг на цензуру в Інтернеті і передати їх до Федеральної торгової комісії та Міністерства юстиції.

У середу Трамп пригрозив ввести «жорсткі заходи регулювання» щодо соцмереж. Президент заявив, що, на думку республіканців «соцмережі повністю пригнічують консервативні голоси». Він також звинуватив соцмережі у невдалих спробах заглушити голоси консерваторів під час виборів 2016 року.

Якщо Twitter хоче виконувати редакційні функції та коментувати дописи користувачів, його треба позбавити спеціального статусу

«Ми не можемо допустити, щоб це сталося знову і в ще більш витонченому вигляді», - написав Трамп в Twitter.

Позицію президента США, що Twitter втручається у вибори підтримують відомі консервативні діячі.

Напередоні сенатор-республіканець Джош Ховлі (Josh Hawley) звернувся до власника Twitter Джека Дорсі із питанням: "Чому Twitter має надалі користуватись привілеями наданими урядом поширювачам контенту інших осіб, якщо ви берете на себе редаційні функції та коментуєте, як видавці? Може закон має ставитись до вас, як до видавців?"

Законодавець також заявив, що готує законопроект з даного приводу.

"Якщо Twitter хоче виконувати редакційні функції та коментувати дописи користувачів, його треба позбавити спеціального статусу, яким він користується відповідно до закону (Розділу 230) та примусити грати за трими ж правилами, що і інші видавці. Все справедливо", - також відзначив Ховлі.

"Twitter припустився величезної помилки. Вони стали частиною виборів у США та вирішили взяти на себе редакційну функцію, а не лишатись платформою. А значить їх має бути позбавлено усього захист, який вони мали, як платформа, і ставитись до них треба як до видавця. Вони самі це собі зробили", - твітує популярний консервативний коментатор Ден Бонгіно.

Напружену ситуацію прокоментував напередодні голова Twitter Джек Дорсі.

"Ми будемо надалі в цілому світі вказувати на неправильну, або суперечливу інформацію. І ми будемо визнавати та брати на себе відповідальність за будь-які допущені нами помилки", - написав Дорсі.

