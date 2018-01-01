Про рішення Трампа надати "Джавеліни" Україні The Washington Post пише, як про доконаний факт

Редакційна стаття The Washington Post похвалила президента США Дональда Трампа за бездоганно обраний час для прийняття рішення про надання Україні летальних озброєнь. Відповідна позиція редакції впливового видання була оприлюднена онлайн 30 грудня.

"Адміністрація Трампа протягом кількох місяців сумнівалась, чи надавати оборонну зброю Україні, але коли цього тижня вона нарешті вдалась до дій - час було обрано бездоганно. У середині грудня агресія з боку сил очолюваних Росією різко зросла: важкі артилерійські та ракетні обстріли відверто заперечували тезі про те, що трирічна московська інтервенція до Донецької та Луганської областей перейшла до стадії «замороженого конфлікту». Подейкували, що Володимир Путін вбачав в ескалації в Україні спосіб об'єднати підтримки всередині країни напередодні президентських виборів, які відбудуться у Росії у березні", - йдеться в редакційній статті.

Якщо пан Путін дійсно хоче перезавантаження відносини з Заходом, то він отримає можливість це зробити. Якщо ж ні - то буде добре, що Україна матиме більше засобів для самозахисту

Видання The Washington Post відоме критикою адміністрації Трампа і неодноразово отримувало негативні характеристики з боку президента США.

"Рішення президента Трампа надати збройним силам України протитанкові ракети "Джавелін" та погодити продаж снайперських гвинтівок - не зупинить російський наступ, якщо він матиме місце, але воно може примусити Путіна взяти паузу. Це гідне застосування принципу "мир через силу" президента Рональда Рейґана, яким Трамп, за власним зізнанням, захоплюється. Якщо в світі завжди буде мир - і покращення російсько-американських відносин - перш за все, Путін повинен усвідомити, що його агресія, чи-то в Україні, чи у кіберпросторі, отримає відпір і потягне за собою відчутні збитки для нього.

Кількість американської зброї, яку отримає Україна, є скромною. Але офіційні особи називають ці озброєння "заплатками", оскільки вони заповнюють ключові слабкості у захисті країни. На східних фронтах - українським військовим щоденно загрожують ворожі снайпери. Тепер вони зможуть використовувати снайперські системи M107A1, які США їм продають, щоб урівняти шанси із супротивником. Аналогічно, "Джавеліни" можуть нищити російські танки у разі нового наступу - і змусити Кремль зважити на потенційні нові втрати російських солдатів, які в Кремлі як і раніше заперечують - в Україні.

Обама підкреслював, що постачання до України зброї лише призведе до подальшої ескалації з боку Росії. Нарешті, ми побачимо, чи було таке обґрунтування розумним, чи - лише виправданням для бездіяльності

Схваливши дозвіл на продаж зброї Україні, пан Трамп відступив від позиції президента Барака Обами, який відхилив пропозиції з боку радників та тиск з Конгресу щодо надання Києву смертоносної зброї. Обама підкреслював, що постачання до України зброї лише призведе до подальшої ескалації з боку Росії. Нарешті, ми побачимо, чи було таке обґрунтування розумним, чи - лише виправданням для бездіяльності.

Поки що реакція з Москви була приглушена. Міністерство закордонних справ виголосило передбачувані протести, але нічого не чути від пана Путіна. Цього тижня великий обмін полоненими між Україною та російськими сепаратистами пройшов без несподіванок, а державний секретар Рекс Тіллерсон та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров погодились під час телефонної розмови, що переговори про мирне врегулювання мають продовжуватись.

Щойно Потьомкінські вибори президента у Росії 18 березня залишаться у минулому для Путіна, можливо, він матиме причини дійти висновку, що вже достатньо витратився у Донецьку та Луганську. Віддамо належне адміністрації Трампа - там чітко дали зрозуміти, зокрема за допомогою колонки державного секретаря Тіллессона у "Нью-Йорк Таймс" , що нормалізація американо-російських відносин не відбудеться "без мирного врегулювання ситуації в Україні".

Спираючись на заяви пана Путіна, адміністрація Трампа та європейські союзники США пропонують узгодити план щодо міжнародних миротворців, які можуть бути розгорнуті на Сході України після відходу Росії. Якщо пан Путін дійсно хоче перезавантаження відносини з Заходом, то він отримає можливість це зробити. Якщо ж ні - то буде добре, що Україна матиме більше засобів для самозахисту".

Як відомо, наприкінці року Американські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела у Держдепі про готовність Трампа схвалити план про продаж Україні протитанкових озброєнь. Пізніше речниця Держдепу повідомила про рішення адміністрації США посилити збройну підтримку України.

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