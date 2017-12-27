Цинцадзе назвала Саакашвілі слоном, який трощить життя українців, а він розповів про її конверти з доларами

Колишній президент Грузії, а нині опозиційний український політик Міхеїл Саакашвілі виявився не чудотворцем-реформатором, а вірусом, одержимим прагненням влади та самолюбством. Про це у колонці, оприлюдненій вашингтонським виданням The Washington Times, пише віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

У тексті колонки Климпуш-Цинцадзе зауважує, що дії Саакашвілі в Україні грають на руку Росії, а сам він був готовий отримувати гроші від пов'язаного із Кремлем олігарха.

Він, як слон у посудній лавці. Але трощить не посуд, а життя мільйонів українців та стабільність цілого регіону

Саакашвілі, переконана віце-прем'єр України, добре свідомий факту, що він став інструментом підриву України, але йому це байдуже. Климпуш-Цинцадзе пише, що Саакашвілі нехтує українськими законами, закликає до захоплення громадських будівель, а його влада у Грузії спиралась на фактичну безконтрольність дій самого Саакашвілі.

Таку ж владу, закидає віце-прем'єр України, Саакашвілі хотів би бачити і в Україні.

"Ми пережили дві революції, щоб запобігти поверненню саме такої влади. Якби Україна хотіла самодержавства, ми могли б давно вже здатися Росії", - пише високопосадовець.

Якби Україна хотіла самодержавства, ми могли б давно вже здатися Росії

"Він, як слон у посудній лавці. Але трощить не посуд, а життя мільйонів українців та стабільність цілого регіону", - також вважає Климпуш-Цинцадзе.

Колонка віце-прем'єра України привернула увагу і західних оглядачів, але не випадами у бік Саакашвілі.

"Це заслуговує на увагу: український високопосадовець визнав, що Україні потрібний соціальний контракт та продемонстрував самокритику влади у колонці, оприлюдненій у ЗМІ", - пише про колонку Климпуш-Цинцадзе експерт аналітичного центру Carnegie Балаш Ярабік.

Дійсно у колонці, оприлюдненій The Washington Times, Климпуш-Цинцадзе відзначає: "влада припускається помилок, а реформи рухаються не з тією швидкістю, якої нам хотілося б".

"Але вирішення цих проблем немає нічого спільного із Саакашвілі", - наголошує український урядовець.

За часів Януковича видання Washington Times на платній основі публікувало листи до президента США Барака Обами від Рената Кузьміна

"Однією із таких проблем була спроба усунути ключових прокурорів антикорупціонерів. Але українське суспільство більше не буде глиною в руках політичного класу. Українські реформи - хоча і стикаються із проблемами - тривають. Українці більше не будуть терпіти неприховану корупцію. У цей емоційний час, обов'язок політичного класу - діяти відповідально. Будьмо відверті: ми не завжди чинили саме так. Але це не применшує неймовірних досягнень України в останні роки, і не ігнорує, скільки ще роботи попереду. Україні потрібні лідери, які вирішують проблеми, а не створюють їх, лідери, які здатні керуватись баченням майбутнього, є патріотами, готві служити своєму народу і не є джерелом хаосу та нестабільності. Пан Саакашвілі не відповідає цим вимогам", - закінчується лист Климпуш-Цинцадзе.

Саакашвілі встиг відповісти на колонку віце-прем'єра України на своїй сторінці у Facebook.

"Іванна Клімкуш-Цинцадзе опублікувала опус у другосортній вашингтонській газетці, де пояснює, що причина проблеми в Україні - не корупція і бариги, а я, Михайло Саакашвілі", - пише опозиційний політик.

Витратили б вони хоч половину своїх зусиль, які витрачають на боротьбу зі мною, на допомогу народу, і може люди стали б інакше на них дивитися

"Витратили б вони хоч половину своїх зусиль, які витрачають на боротьбу зі мною, на допомогу народу, і може люди стали б інакше на них дивитися", - також заявив Саакашвілі.

Варто відзначити, що за часів Віктора Януковича видання The Washington Times на платній основі публікувало листи до президента США Барака Обами від тодішнього першого заступника генерального прокурора України, Рената Кузьміна.

При цьому листи Кузьміна публікувались у розіділі "платна реклама". Натомість колонка Климпуш-Цинцадзе в онлайн версії видання маркована, як "Аналіз/Особиста думка".

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