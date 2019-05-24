Не ескалація? США спрямовують 1500 військовослужбовців на Близький Схід

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що направить близько 1500 американських військових на Близький Схід, головним чином як захисний захід, на тлі посиленої напруженості з Іраном.

В Ірані навряд розглядатимуть як значне загострення, відправку США 1500 військових до регіону. Це дуже зважений, обмежений крок, і напевне таким його і побачать у Тегерані

«Ми хочемо мати захист на Близькому Сході. Ми будемо відправляти відносно невелику кількість військових, в основному захисних», – сказав Трамп, покидаючи Білий дім для поїздки в Японію.

«Деякі дуже талановиті люди зараз їдуть на Близький Схід. І ми побачимо, що відбудеться », – наголосив він.

Ці сили допоможуть зміцнити оборону США в регіоні, повідомили два джерела Reuters раніше на умовах анонімності. Вони сказали, що до сил входять інженери.

В аналітичному центрі "Вашингтонський інститут близькосхідної політики" відзначили, що в Ірані ймовірно не побачать ескалації у рішенні адміністрації Трампа.

"В Ірані навряд розглядатимуть, як значне загострення, відправку США 1500 військових до регіону. Це дуже зважений, обмежений крок, і напевне таким його і побачать у Тегерані", - відзначається у Twitter аналітичного центру.

Натомість конгресмен-демократ Ро Ханна розкритикував рішення уряду США, відзначивши, що воно збільшує ризик війни між Америкою та Іраном.

"Подібна ескалація та логіка дій втягнуть нас у чергову витратну, смертоносну війну на Близькому Сході. Нам потрібно відповідально вивести війська з Іраку та Сирії, а не відправляти у регіон більше військових. Конгрес має швидко діяти, щоб заблокувати війну з Іраном", - твітує Ро Ханна.

Подібна ескалація та логіка дій втягнуть нас у чергову витратну, смертоносну війну на Близькому Сході. Нам потрібно відповідально вивести війська з Іраку та Сирії, а не відправляти у регіон більше військових

На початку цього місяця американські військові розгорнули на Близькому Сході транспортну ударну групу, бомбардувальників і ракети «Патріот» у відповідь на те, що Вашингтон назвав тривожними ознаками можливої підготовки до нападу Іраном.

Риторика між Тегераном і Вашингтоном зросла останніми тижнями, коли Сполучені Штати посилили санкції з метою підштовхнути Іран до поступок поза умовами ядерної угоди 2015 року.

Трамп застеріг у понеділок, що Іран буде зустрінутий з «великою силою», якщо нападе на американські інтереси на Близькому Сході.

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