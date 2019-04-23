Трамп хоче карати за прострочені візи

Адміністрація Трампа розглядає можливість призупинення або обмеження в'їзду до США для фізичних осіб із країн із високим рівнем прострочення короткострокових віз.

Трамп дає вказівку чиновникам вивчати нові способи мінімізації кількості людей, які перевищують термін їхньої ділової та туристичної візи

У розпорядженні, підписаному в понеділок, Трамп дає вказівку чиновникам вивчати нові способи мінімізації кількості людей, які перевищують термін їхньої ділової та туристичної візи, в рамках оновленої уваги на імміграції.

У розпорядженні говориться, що адміністрація розглядає можливість ввести «заставу»: люди, які в'їжджатимуть у країну, вноситимуть оплату, яка буде відшкодована, коли вони виїдуть. Це має посприяти тому, що подорожуючі дотримуватимуться умов візи.

«Ми маємо закони, яких необхідно дотримуватися, щоб зберегти американців у безпеці і захистити чесність системи, де зараз є мільйони людей, які чекають у черзі приїхати в Америку, щоб шукати американську мрію», – сказав Трамп. заява.

Ми маємо закони, яких необхідно дотримуватися, щоб зберегти американців у безпеці і захистити чесність системи

Кількість людей, які перебувають у США понад термін передбачений їх візами, перевищує кількість тих, хто перетинає кордон США незаконно, повідомляє позапартійний Центр міграційних досліджень. Серед країн із високим рівнем прострочення віз – Чад, Джибуті, Еритрея, Ліберію, Соломонові острови, Бенін і Буркіна-Фасо. Чиновники кажуть, що у 20 країн рівень перевищує 10 відсотків.

Розпорядження Трампа надає держсекретарю та міністру національної безпеки 120 днів для винесення рекомендацій, включаючи потенційно обмеження терміну дії віз.

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