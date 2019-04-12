Трамп заявив, що нічого не знає про WikiLeaks, хоча часто згадував сайт

Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що йому нічого не відомо про інтернет-сайт WikiLeaks.

Напередодні засновник цього сайту Джуліан Ассанж був заарештований у Великобританії. 47-річний громадянин Австралії з 2012 року перебував на території посольства Еквадору в Лондоні, але у четвер влада південноамериканської країни відмовила Ассанжу у притулку і передала британській поліції. Ассанжу загрожує екстрадиція до США.

Я нічого не знаю про WikiLeaks. Це не моя тема

У Вашингтоні Ассанжа звинувачують у змові з Меннінгом для доступу до секретної військової інформації і просять Лондон видати його до США. Остаточне рішення про видачу повинен прийняти британський суд. На думку Джеффрі Робертсона, колишнього юриста Ассанжа, його екс-клієнту загрожує до 40 років в'язниці в разі екстрадиції в США.

Під час виборчої кампанії 2016-го року у США президент США Дональд Трамп неодноразово згадував Wikileaks та звертав увагу на опубліковане цим сайтом листування, викрадене хакерами з поштового сервера Національного комітету Демократичної партії.

Опубліковані матеріали вказали на упередженість лідерів Демократичної партії США щодо головного конкурента Гілларі Клінтон у боротьбі за президентську номінацію від партії, популярного сенатора Берні Сандерса. Американські розвідувальні служби заявляли, що сайт Wikileaks був частиною російської кампанії втручання у вибори у США.

ЗМІ мало підхоплюють неймовірну інформацію, надану WikiLeaks

Коментуючи арешт Ассанжа, Трамп заявив, що нічого не знає про Wikileaks.

«Я нічого не знаю про WikiLeaks. Це не моя тема. Я знаю, що це якось пов'язано з Джуліаном Ассанжем, і я бачив, що сталося з Ассанжем», - заявив президент, зазначивши, що остаточне визначення у справі Ассанжа повинен буде винести міністр юстиції США Вільям Барр, «який робить чудову роботу».

У 2016-у році у ході виступу на мітингу у Пенсильванії, Трамп сказав, що «любить WikiLeaks».

"WikiLeaks знову зловили Брехуху (мається на увазі Гілларі Клінтон - прим. ГА)", - твітував Трамп про чергові повідомлення сайту у жовтні 2016-го року.

"Ми всі ставили собі запитання, як Гілларі вдалося уникнути відповідальності за її оборудку з імейлами (мається на увазі скандал із використанням Клінтон на посаді Державного секретаря приватного імейлу для робочого листування - прим. ГА). Wikileaks, можливо, знайшли відповідь на це запитання. Обама!", - твітував Трамп у той же період.

Трамп також шкодував у жовтні 2016-го, що "мало ЗМІ підхоплюють неймовірну інформацію, надану WikiLeaks".

У 2010 році на WikiLeaks опублікували понад 700 тисяч документів, відеороликів, фрагментів дипломатичного листування і військових звітів з Іраку й Афганістану. Всі ці файли опинилися у розпорядженні колишнього службовця Армії США Бредлі Меннінга, який згодом змінив стать і тепер відомий як Челсі Меннінг. Він передав інформацію про вбивства цивільних осіб, а також про терористів, що містяться у в'язниці американської військової бази в Гуантанамо, в розпорядження Ассанжа і WikiLeaks.

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