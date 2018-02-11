Президент США пожалівся на брак хороших новин про Америку

Так багато позитивних речей відбуваються у США, а фейкові ЗМІ просто не висвітлюють їх

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter поскаржився на брак позитивних новин у ЗМІ.

"Так багато позитивних речей відбуваються у США, а фейкові ЗМІ просто не висвітлюють їх. Вони без кінця повторюють ті самі негативні історії! Недивно, що народ більше не довіряє ЗМІ, а їх підтримка серед населення знаходиться на найнижчих рівня за всю історію", - твітує Дональд Трамп.

Президент США неодноразово звинувачував СМІ в упередженості щодо себе, замовучуванні здобутків його Адміністрації та штучному підтрмуванні цікавості до теми буцімто змови його виборчого штабу із урядом Росії на виборах президента США у 2016-му році.

Між тим такі видання, як New York Times, які здебільшого критично висвітлюють діяльність президента США, за час президентства Трампа значно підвищили свою популярність та відвідуваність онлайн.

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