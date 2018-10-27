Трамп виступив за смертний вирок зловмиснику, який розстріляв людей у синагозі міста Піттсбург

Президент США Дональд Трамп заявив, що зловмисник, який розстріляв зібрання у синагозі в американському місті Піттсбург, завбравши життя 8-х осіб, заслуговує на смертний вирок.

Як повідомляють американські ЗМІ у суботу нападник розстріляв зібрання у синагозі американського міста Піттсбург. Вбито 8 осіб, багато поранених. Нападника поранено та затримано.

Представник місцевої поліції заявив, що поранення отримали три правоохоронці.

"Сцена злочину - можливо найгірше, що я бачив", - заявив речник місцевої поліції Кріс Тонєрі (Chris Togneri).

Президент США Дональд Трамп заявив, що зловмисник заслуговує на смертний вирок.

Коли люди таке коять, вони мають каратись смертною карою … Треба повернутись до широкого застосування смертної кари

"Будь-хто, хто чинить подібне із невинним людьми... має справді заплатити найвищу ціну", - заявив президент США.

"Ми маємо зміцнити наше законодавство у питанні смертної кари", - заявив Трамп, - "Коли люди таке коять, вони мають каратись смертною карою … Треба повернутись до широкого застосування смертної кари", - підкреслив Трамп.

Президент США також відзначив, що трагедії могла би зарадити наявність озброєної охорони на місці.

Американські ЗМІ повідомляють, що на місці злочину затримано 46-річного Роберта Бауерса (Robert Bowers). Онлайн дописи особи з цим ім'ям вказують на неонацистські погляди, ненависть до євреїв. Бауерс також критикував президента США Дональда Трампа, який на його думку "контролюється євреями".

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