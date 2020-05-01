Трамп розпорядився захистити систему електропостачання від зовнішніх загроз

Президент Дональд Трамп підписав у п'ятницю указ, спрямований на захист системи електропостачання США від кібератак та інших загроз. Реалізація указу може створити бар'єри для імпорту енергетичного обладнання з Росії і Китаю.

Наказ дозволяє заборонити придбання, ввезення, передачу або установку енергетичного обладнання у держав-супротивників

У документі говориться, що загроза американській енергетичній системі є надзвичайною ситуацією, яка дозволяє адміністрації заснувати робочу групу з питань політики закупівель для енергетичної інфраструктури.

Наказ дозволяє міністру енергетики після консультацій з іншими посадовими особами заборонити придбання, ввезення, передачу або установку енергетичного обладнання у держав-супротивників, щоб запобігти можливим диверсіям стосовно системи електропостачання США.

Під енергетичним обладнанням розуміються механізми і агрегати, які використовуються у роботі підстанцій, електростанцій і диспетчерських, включно з ядерними реакторами, конденсаторами, трансформаторами, великими і резервними генераторами та іншим обладнанням.

Назви країн-противників в указі не наводяться, однак у документі під назвою «Оцінка глобальних загроз в 2019 році» колишній директор Національної розвідки Ден Коутс писав, що Китай, Росія і ще низка країн використовують кібертехнології для стеження за американською інфраструктурою.

У Міністерстві енергетики США говорять, що чинні правила закупівлі обладнання для енергосистем «часто призводять до того, що контракти укладаються за найнижчими цінами - це вразливість, якої можуть користуватися зловмисники».

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