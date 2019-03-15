Трамп засудив атаку у Новій Зеландії, де нападник вбив майже 50 осіб

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю висловив співчуття народу Нової Зеландії у зв’язку із терористичною атакою у двох мечетях міста Крістчарч.

«Сорок дев’ять осіб безглуздо померли, а ще набагато більше отримали важкі поранення. США стоять поруч із Новою Зеландією і готові допомогти усім, що ми можемо», - написав він у своєму Твіттері.

В окремій заяві Білий дім засудив атаку, а радник із національної безпеки Джон Болтон сказав журналістам, що США дуже занепокоєні та уважно спостерігають за подіями у Новій Зеландії і перебувають у постійному контакті з Посольством США в цій країні.

США стоять поруч із Новою Зеландією і готові допомогти усім, що ми можемо

Донька президента Іванка Трамп у власній заяві окремо висловила солідарність у скорботі із мусульманськими громадами по всьому світу. Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасинда Арден назвала розстріли терористичними атаками.

За один день у цій країні насильницькою смертю померло більше людей, ніж це стається у середньому за рік.

Підозрюваним названо народженого в Австралії 28-річного чоловіка. Телеканал TVNZ називає ім’я Брентон Террант (Brenton Tarrant). Австралійський прем’єр-міністр Скотт Моррісон сказав, що затриманий є крайньо-правим екстремістом і терористом.

Чоловік, який назвався нападником, залишив текст, в якому проголошував ненависть до іммігрантів і сам назвав свій акт терористичним.

В мережі Facebook було викладене відео, відзняте, як виглядає, камерою, яку мав на своєму тілі нападник.Поліція закликала громадськість не поширювати відеозапис із кривавими кадрами вбивства чоловіків, жінок і дітей.Facebook повідомляє, що усунув сторінку нападника і зараз працює над вилученням копій відео з мережі.

Поліція у зв’язку з інцидентом заарештувала ще кількох осіб, включно з однією жінкою.

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