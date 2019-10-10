Трамп: слова Зеленського на прес-марафоні мають покласти край розмовам про імпічмент

Дональд Трамп у Twitter прокоментував слова Володимира Зеленського під час прес-марафону у четвер. Він процитував матеріал консервативного телеканалу Fox News.

"Український президент Володимир Зеленський сказав у четвер репортерам, що його липнева телефонна розмова із президентом Трампом не містила жодного хабарництва, шантажу чи quid pro quo (послуга за послугу), як кажуть демократи, налаштовані на імпічмент". На думку голови Білого дому, ця заява має покласти край розмовам про імпічмент.

За півгодини після того Трамп додав: "Президент України знову сказав, у найрішучіших висловах, що президент Трамп не тиснув на нього і не зробив нічого неправильного. Він використав дуже рішучі слова. Це повинно закінчити це шахрайство демократів, але цього не буде, тому що демократи й медіа підлаштовані!"

У четвер Зеленський заявив журналістам, що не порушував питання допомоги України у телефонній розмові з Трампом, бо він ще не знав, що вона "заморожена".

Тому, "шантажу не було, тому що це не було предметом нашої розмови", - сказав Володимир Зеленський.

"Вони заблокували (військову допомогу США – ред.) ще до того, як у нас була розмова, але про це в розмові не йшлося. Маю на увазі, що я навіть не знав. Ми потім говорили з міністром оборони, і він сказав, що у нас є проблема, заблокували ці гроші. Коли ми говорили з Дональдом Трампом, цього питання не було зовсім. І після нашої зустрічі Америка розблокувала", – сказав президент України.

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