Трамп каже, що громадськість має ознайомитись із «смішним» звітом Мюллера про втручання Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера повинна бути оприлюднена для громадськості, хоча сам він зневажливо сприймає її як «смішну» («ridiculous»).

Нехай це вийде, нехай люди побачать це

«Нехай це вийде, нехай люди побачать це, – сказав Трамп журналістам у середу. – Давайте подивимося, чи це законно».

Раніше президент США заявляв, що довірятиме висновкам доповіді про результати слідства Мюллера, лише якщо доповідь виправдає його. Протягом тривалості слідства Мюллера щодо втручання Росії у американські вибори Трамп заявляв, що не порушував законів США, а саме слідство називав "полюванням на відьом".

Очікується, що Мюллер подасть до міністерства юстиції доповідь, в якій буде викладено результати його майже дворічного розслідування втручання Росії у вибори, можливої змови з офіційними особами кампанії Трампа і можливого перешкоджання правосуддю Трампом.

Мюллер зобов'язаний подати конфіденційний звіт, який, як мінімум, пояснює рішення про те, хто був і не був притягнутий до відповідальності. Генеральний прокурор Вільям Барр, як очікується, тоді підготує власний звіт для Конгресу і сказав, що хоче оприлюднити якнайбільше висновків Мюллера в межах закону.

Палата представників Конгресу США проголосувала оприлюднення будь-якого звіту в розслідуванні Мюллер

Трамп сказав, що він особисто з нетерпінням чекає висновків, хоча і висміював той факт, що Мюллер уповноважений написати доповідь.

«Я тільки що виграв одні з найбільших виборів усіх часів в історії цієї країни. ... А тепер у мене є хтось, хто пише звіт, хоча його ніколи не підтримали голосуванням? – сказав Трамп. – Це називається доповіддю Мюллера. Поясніть це, тому що мої виборці цього не розуміють. І я не розумію».

Палата представників проголосувала одноголосно минулого тижня за резолюцію, яка закликає до оприлюднення будь-якого звіту в розслідуванні Мюллера. Це була символічна акція, спрямована на те, щоб тиснути на Барра, щоб оприлюднити якомога більше інформації.

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