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Конгрес США оприлюднив податкові декларації Трампа, він погрожує “жахливими наслідками”
У Конгресі США оприлюднили податкові декларації 45-го президента Дональда Трампа за шість років. Дані з його фінансовою звітністю з'явилися на сайті Комітету з організації роботи Палати представників США.
Оприлюднені звіти складаються з майже 6000 сторінок і містять деякі особисті дані, зокрема номери соціального страхування та банківських рахунків за період із 2015 по 2020 рік, повідомляє АР. Понад 2700 сторінок займають звіти від Трампа та його дружини Меланії, і ще понад 3000 сторінок - від бізнес-структур Трампа.
У відповідь на оприлюднення документів представники екс-президента поширили заяву, в якій він критикує таке рішення і погрожує жахливими наслідками. «Демократи не повинні були цього робити, Верховний суд ніколи не повинен був це схвалювати, і це призведе до жахливих наслідків для багатьох людей. Радикальні ліві демократи використали все як зброю, але пам’ятайте, що це небезпечна вулиця з двостороннім рухом!» - йдеться в заяві Трампа, яку цитує АР. Також Трамп наголошує, що ці звіти “ще раз показують, наскільки я був успішним і як я зміг використовувати амортизацію та різні інші податкові відрахування як стимул для створення тисяч робочих місць і чудових структур і підприємств".
Своєю чергою, демократи з Комітету організації роботи Палати представників стверджують, що на карту поставлено прозорість та верховенство права, і що Служба внутрішніх доходів США не перевірила належним чином декларації Трампа, коли він був на посаді. «Президенти – не пересічні платники податків. Вони мають владу та вплив, на відміну від інших американців. А з великою владою приходить ще більша відповідальність. Проте докази очевидні. Конгрес має втрутитися. Наша робота завжди полягала в тому, щоб забезпечити чесне застосування податкового законодавства без переваг, тому що іноді навіть влада президента може набувати занадто великих розмірів”, - йдеться в заяві конгресмена від Демократичної партії Річарда Ніла, який очолює Комітет з організації роботи Палати представників США.
Публікація документів Трампа випущена всього за кілька днів до того, як республіканці переберуть більшість у Палаті представників від демократів. Оприлюдненню фінансових звітів передувало рішення Бюджетного комітету від 21 грудня, представники якого підтримали дозвіл оприлюднити податкові декларації екс-президента Дональда Трампа.
Трамп відмовився оприлюднити свої декларації, коли балотувався в президенти, і вів судовий позов, щоб зберегти їх у секреті, поки був у Білому домі. Але минулого місяця Верховний суд США ухвалив рішення, що він має передати їх до податкового комітету. Трамп розкритикував це рішення, заявивши, що воно ще більше розділить країну.
Податкові декларації Трампа вже не вперше піддаються перевірці. У жовтні 2018 року The New York Times опублікувала серію статей, що отримали Пулітцерівську премію, яка грунтується на податкових звітах, що просочилися у пресу, та стверджували, що Трамп отримав 413 млн доларів в сучасному еквіваленті від нерухомості свого батька, причому більшість цих грошей надійшла від «ухилення від сплати податків» у 1990-х роках.
Друга серія розслідувань у 2020 році показала, що Трамп заплатив лише 750 доларів федерального прибуткового податку у 2017 та 2018 роках, а також взагалі не платив податок на прибуток протягом 10 з останніх 15 років.
Податкова почала перевіряти декларації Трампа за 2016 рік лише 3 квітня 2019 року - більш як за два роки після його президентства - коли голова комітету Річард Ніл запросив у Служби внутрішніх доходів США інформацію, пов'язану з податковими деклараціями.
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Танки, дрони, ATACMS для України – найшвидший спосіб закінчити війну, вважають військові експерти
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг серед багатьох військових експертів та політиків, які останнім часом закликають надати Україні більше зброї і таким чином дати їй можливість швидше закінчити війну.
В інтерв'ю німецькому інформаційному агентству DPA очільник НАТО сказав, що хоча більшість війн закінчується за столом переговорів, сила переговорної позиції України визначатиметься подіями на полі бою.
«Це може звучати як парадокс, але військова підтримка України – це найшвидший шлях до миру», – сказав Столтенберг в інтерв’ю опублікованому в п’ятницю, 30 грудня.
Його коментарі пролунали в той час, коли в Німеччині опозиція почала сильніше тиснути на уряд, вимагаючи надати країні танки та іншу важку бронетехніку, за допомогою якої Україна могла б звільнити всю свою територію цим закінчити війну.
У нещодавньому інтерв’ю DPA лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що поставка сучасних західних танків скоротила б термін війни.
«Підтримка України бронетранспортерами і бойовими танками не продовжила б цю війну, а скоротила б», – сказав Мерц у Берліні і додав, що Німеччина та інші європейські країни вже давно повинні були поставити Україні бронетехніку західного зразка, але нинішньому керівництву країни «бракує політичної волі взяти на себе керівництво в Європі».
Західні країни платять за вдосконалення та ремонт радянських броньованих машин, які залишались на озброєнні країн колишнього східного блоку, але не були готові досі надавати сучасні американські Abrams, чи німецькі Leopard. Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово і публічно заявляв, що зможе посилати в Україну бойові танки тільки якщо американці зроблять це першими.
Колишній американський генерал Баррі Маккефрі вважає, що зараз за допомогою сучасних танків, ATACMS та озброєних дронів США та західні партнери мають дати Україні не просто шанс вижити, а отримати «тактичну перемогу» на полі бою.
«Установки ATACMS, радіус дії яких 300 кілометрів, це – ракети «земля-земля» вражають глибокі цілі, танки М1 – я обожнюю танк М1– і я думаю, що нарешті, озброєні дрони. Ми просто повинні дати цим людям наступальну технологію. Вони не можуть просто стати об'єктом цієї невпинної російської атаки на цивільну інфраструктуру», – сказав чотиризірковий американський генерал (у відст.) минулого тижня в інтерв’ю телеканалу MSNBC.
«Поки вони не отримають наступальну технологію, яка може зруйнувати російську армію, буде проблема, бо так ми продовжуємо війну», – сказав американський генерал.
Інший американський генерал у відставці, Бен Годжес в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки» так само сказав, що Україні, на його думку, потрібна наступальна зброя.
«Потрібні ATACMS, чи щось на кшталт цього, ракети дальнього радіусу дії, що допоможе українцям ізолювати Крим, зруйнувавши Керченський міст, продовжувати відбивати наземний коридор, який проходить через Мелітополь, і, звісно, продовжувати завдавати ударів по російським штабам, аеродромам і складам боєприпасів у Криму. Тож це, на мій погляд, найважливіше, що треба забезпечити. Звичайно, я також вважаю, що ми вже давно мали забезпечити і танки, аби допомогти з наступальними можливостями», – сказав відставний генерал у розмові з «Голосом Америки».
Як повідомляє газета New York Times, у четвер троє чиновників Пентагону у розмові з газетою заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники співпрацюють з Україною, щоб об’єднати низку технологій, зброї, тактики та розвідки, щоб допомогти запобігти ракетним атакам і атакам безпілотників.
Про те, що зброя від союзників надходить у результаті консультацій та у залежності від ситуації на полі бою, сказав і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«На кожному засіданні Вищого штабу під головуванням президента ми розглядаємо це під таким кутом зору: що потрібно тут і зараз, а що буде потрібно завтра, щоб перемогти ворога», – сказав глава українського МЗС у п’ятницю у розмові з РБК-Україна.
За словами міністра, в армії є свої потреби, які військові обговорюють з дипломатами і керівництвом країни, які формують запит.
«Умовно кажучи, якби мені зараз запропонували сотню танків або сотню гаубиць, я б без вагань сказав зараз сотню гаубиць, а танки могли б прийти завтра – тому що я знаю реальний попит на фронтовій лінії і розумію, що це зараз набагато критичніше», – сказав глава українського МЗС.
Тому він переконаний, що якщо наступного року відповідна ситуація складеться, Україна отримає балістичні ракети ATACMS та сучасні безпілотники.
Наразі, як повідомили NYT у Пентагоні, в Україну поставлено два комплекси протиповітряної оборони NASAM, ракети-перехоплювачі для систем оборони середньої дальності Hawk і Avenger, а також понад 1600 зенітних ракет Stinger.
Військова підтримка України - найшвидший шлях до миру, сказав Столтенберг DPA
30 грудня (Reuters) - Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу постачати більше зброї в Україну, йдеться в інтерв'ю, опублікованому в п'ятницю.
«Я закликаю союзників зробити більше. Це в наших інтересах безпеки — переконатися, що Україна переможе, а (президент Росії Володимир) Путін не переможе», — сказав Столтенберг німецькому інформаційному агентству DPA.
Він сказав, що, мабуть, ще важливіше, щоб Україна отримала достатньо боєприпасів для систем, які вже є, додавши, що потреба в боєприпасах і запасних частинах була «величезною».
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський у зверненні до групи західних лідерів попросив надати широкий спектр озброєнь і систем протиповітряної оборони, щоб допомогти зусиллям протистояти російському вторгненню.
Також минулого тижня Сполучені Штати оголосили про надання додаткової військової допомоги майже на 2 мільярди доларів, включаючи систему протиповітряної оборони Patriot, яка забезпечує захист від літаків, крилатих і балістичних ракет.
Столтенберг заявив DPA, що військова підтримка України є найшвидшим шляхом до миру.
“Відомо, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів – ймовірно, ця війна також, – але ми знаємо, що Україна може досягти в цих переговорах невід’ємно залежить від військової ситуації”, – сказав він.
Росія вторглася в Україну 24 лютого в ході того, що Путін називає «спеціальною військовою операцією» проти того, що він вважає загрозою безпеці Росії.
Україна та її західні союзники засудили дії Росії як загарбницькі та імперські і запровадили санкції, щоб спробувати зірвати кампанію.
11-місячна війна призвела до загибелі десятків тисяч людей, вигнала мільйони з їхніх домівок, залишила міста в руїнах і потрясла світову економіку, підвищивши ціни на енергоносії та продукти харчування.
"Це і моя війна" - інтерв'ю з німецьким пожежником Нільcом Салом, який кілька місяців допомагав українським рятувальникам на Харківщині
Пожежник з німецького міста Нюрнберг, Нільc Сал уже кілька місяців допомагає українським пожежникам на війні. Нільс працює у Харкові, де разом із українськими рятувальниками гасить пожежі, спричинені російськими обстрілами. На війну вирішив поїхати під час своєї відпустки.
В інтерв'ю Голосу Америки Нільс розповідає, що його мотивувало взяти участь у війні, що ведеться на території чужої для нього країни.
Христина Шевченко, Голос Америки: Я знаю, що наприкінці цієї зими і напередодні російського вторгнення ви відпочивали у Таїланді. Що вас мотивувало покинути "райський куточок" і відправитись на війну?
Нільс Сал: Так, я був у Таїланді, у відпустці і планував залишатись там ще. Але я побачив у новинах, що відбувалося в Україні, особливо в Києві, я побачив багато людських страждань, і відчув, що з моєю кваліфікацією я не можу просто залишитися і дивитися. Мені потрібно щось робити. Тож я вирішив завершити тривалу відпустку і … поїхати в Україну.
Моя родина була трохи стурбована. Вони сказали, що мені, можливо, варто залишитися в ЄС і робити щось на кшталт водіння вантажівки, привозити якусь гуманітарну допомогу біженцям. Я вирішив не робити цього, бо цим й так багато людей займаються. Я побачив, що в Україні дуже потрібні рятувальні служби. Так у березні я приїхав у Харків, де долучився до місцевої команди рятувальників.
Х.Ш.: Коли ви відчули, що ви на справжній війні?
Н.С.: Коли я їхав через кордон в Україну, я відчував, що їду кудись, звідки мене все тіло відштовхує. Київ уже був звільнений, але Харків на той час був ще в облозі. І я бачив фотографії та новини, і знав, що це ніби гаряча точка бойових дій. Я відчував, що зараз не можу просто зупинитися й розвернутись назад. Отже, я повинен продовжувати.
В Харкові було багато обстрілів, щоночі були ракети і вибухи. Іноді детонації були дуже близько і я бачив білі спалахи вночі, чув як падають уламки. Водночас я трохи хвилювався, тому що я бачив, що багато людей, особливо на початку літа, поверталися до Харкова, і я бачив, що багато дітей також вже були там. У нас було багато викликів на пожежу, переважно в нічний час, і ці виклики були здебільшого на об’єкти цивільної інфраструктури. Так, видається, триває і зараз.
Отже, це були школи, які були складами їжі. Це були електростанції, а також лікарні та пожежна частина. Коли я їхав містом було багато зруйнованих будівель. Дуже помітно, що зруйновані були саме ті, що дуже нагадують міську інфраструктуру.
Х.Ш.: Чи боялися ви в якийсь момент, що помрете?
Н.С.: Не зовсім. Ймовірно, це може статися, але це залежить від того, як ви там себе поводите. Ми базувалися в масивній будівлі. Також якби ракети влучили в будівлю, то, ймовірно, влучили б з протилежного боку. Тож, ймовірно, не було б жертв. І ми досить повільно їхали з пожежної частини. Коли, наприклад, були якісь влучення вночі, ми не виїжджали відразу, ми чекали деякий час, на випадок, якщо ще буде друга ракета, а потім спокійно вже їхали. Я не був дуже наляканий, але, звичайно, завжди була думка, що щось може статися.
Х.Ш.: А як люди, які вас бачили в Україні сприймали той факт, що ви приїхали з Німеччини?
Н.С.: Звичайні люди у магазинах, коли дізнавались, що я приїхав з Німеччини, часом їм було важко стримати сльози. Але от мої співвітчизники до роботи в Україні стаивлись по-різному. Коли я повернувся з України, деякі з моїх близьких друзів, мого близького соціального оточення це дуже цінували, також українські біженці, наприклад, я виступав на сцені з промовою. Але, з іншого боку, у Німеччині також поширюється багато дезінформації, ймовірно, з Кремля. Пропаганда проти війни в Україні чи боротьби за свободу. Зазвичай, типовий кремлівський наратив, наратив, що це НАТО хотіло напасти і Росія просто захищається. Або що українці самі себе розстрілюють.
Х.Ш.: А навіщо вам ризикувати життям заради чужої країни, свободи?
Н.С.: Тому що для мене ця війна це щось спільне. Війна спрямована проти всього того, чого ми досягли після Другої світової війни, двох світових воєн і Голокосту, війна яка підриває Організацію Об’єднаних Націй, Загальну декларацію прав людини, а також загальну свободу, демократію, рівність. Ця війна не знає кордонів.
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- Голос Америки
Розвідка Данії припускає вплив ліків на воєнні рішення Путіна
Військова розвідка Данії припускає, що побічні ефекти від ліків могли вплинути на рішення президента Росії Володимира Путіна вторгнутися в Україну повномасштабною війною.
В інтерв’ю виданню Berlingske керівник відділу аналізу Росії Служби військової розвідки Данії, якого видання з міркувань безпеки називає лише на ім'я Йоакім, розповідає, що манія величі та місяцеподібне обличчя є двома побічними ефектами гормонального лікування деяких форм раку.
"Не можу сказати напевне, але, гадаю, це вплинуло на його рішення, коли він розпочинав війну в Україні", - сказав віданню Йоакім.
Путін, іморвіно, відчував обидва побічні ефекти приблизно в той час, коли почалася війна в Україні. Стан російського президента може призвести до втрати ним влади, - вважають у Данії.
Berlingske таким чином озвучує версію, згідно з якою одним із факторів, що спровокували найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни, ймовірно, були ліки, які в той час приймав російський президент. Це пояснило б, чому Путін іноді здається незграбним, коли сідає і хапається рукою за край столу.
Щодо подальших дій Росії, то усе залежить навіть не від ситуації на полі бою, а насамперед дуже пов'язано із особистим приниженням Путіна. “Путін терпіти не може виглядати слабким і приниженим, тому така комбінація факторів може бути небезпечною», — каже джерело видання у розвідці. Крім того, розвідники не бачать наразі ознак того, що Путіна можуть позбавити влади всередині самої Росії.
Натомість його підводить стан здоров’я. Ймовірно, кажуть у Данії, він не є смертельно хворим, але страждає від серйозного хронічного болю після лікування, кількох падінь і аварій. Тому він схильний сидіти і міцно хапатися за речі, - щоб полегшити біль. Російське розслідувальне видання “Проект” раніше припускало, що у Путіна міг бути рак щитовидної залози.
В липні директор ЦРУ Вільям Бернс коментував повідомлення про можливе погіршення здоров'я Путіна, зауважишвши, що доказів погіршення здоров'я немає. Путін виглядає "надто здоровим", пожартував тоді Бернс.
Кремль раніше заперечував повідомлення про поганий стан здоров'я Путіна.
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