Конгрес США оприлюднив податкові декларації Трампа, він погрожує “жахливими наслідками”

У Конгресі США оприлюднили податкові декларації 45-го президента Дональда Трампа за шість років. Дані з його фінансовою звітністю з'явилися на сайті Комітету з організації роботи Палати представників США.

Оприлюднені звіти складаються з майже 6000 сторінок і містять деякі особисті дані, зокрема номери соціального страхування та банківських рахунків за період із 2015 по 2020 рік, повідомляє АР. Понад 2700 сторінок займають звіти від Трампа та його дружини Меланії, і ще понад 3000 сторінок - від бізнес-структур Трампа.

У відповідь на оприлюднення документів представники екс-президента поширили заяву, в якій він критикує таке рішення і погрожує жахливими наслідками. «Демократи не повинні були цього робити, Верховний суд ніколи не повинен був це схвалювати, і це призведе до жахливих наслідків для багатьох людей. Радикальні ліві демократи використали все як зброю, але пам’ятайте, що це небезпечна вулиця з двостороннім рухом!» - йдеться в заяві Трампа, яку цитує АР. Також Трамп наголошує, що ці звіти “ще раз показують, наскільки я був успішним і як я зміг використовувати амортизацію та різні інші податкові відрахування як стимул для створення тисяч робочих місць і чудових структур і підприємств".

Своєю чергою, демократи з Комітету організації роботи Палати представників стверджують, що на карту поставлено прозорість та верховенство права, і що Служба внутрішніх доходів США не перевірила належним чином декларації Трампа, коли він був на посаді. «Президенти – не пересічні платники податків. Вони мають владу та вплив, на відміну від інших американців. А з великою владою приходить ще більша відповідальність. Проте докази очевидні. Конгрес має втрутитися. Наша робота завжди полягала в тому, щоб забезпечити чесне застосування податкового законодавства без переваг, тому що іноді навіть влада президента може набувати занадто великих розмірів”, - йдеться в заяві конгресмена від Демократичної партії Річарда Ніла, який очолює Комітет з організації роботи Палати представників США.

Публікація документів Трампа випущена всього за кілька днів до того, як республіканці переберуть більшість у Палаті представників від демократів. Оприлюдненню фінансових звітів передувало рішення Бюджетного комітету від 21 грудня, представники якого підтримали дозвіл оприлюднити податкові декларації екс-президента Дональда Трампа.

Трамп відмовився оприлюднити свої декларації, коли балотувався в президенти, і вів судовий позов, щоб зберегти їх у секреті, поки був у Білому домі. Але минулого місяця Верховний суд США ухвалив рішення, що він має передати їх до податкового комітету. Трамп розкритикував це рішення, заявивши, що воно ще більше розділить країну.

Податкові декларації Трампа вже не вперше піддаються перевірці. У жовтні 2018 року The New York Times опублікувала серію статей, що отримали Пулітцерівську премію, яка грунтується на податкових звітах, що просочилися у пресу, та стверджували, що Трамп отримав 413 млн доларів в сучасному еквіваленті від нерухомості свого батька, причому більшість цих грошей надійшла від «ухилення від сплати податків» у 1990-х роках.

Друга серія розслідувань у 2020 році показала, що Трамп заплатив лише 750 доларів федерального прибуткового податку у 2017 та 2018 роках, а також взагалі не платив податок на прибуток протягом 10 з останніх 15 років.

Податкова почала перевіряти декларації Трампа за 2016 рік лише 3 квітня 2019 року - більш як за два роки після його президентства - коли голова комітету Річард Ніл запросив у Служби внутрішніх доходів США інформацію, пов'язану з податковими деклараціями.