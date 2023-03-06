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- Голос Америки
Росія додала антикорупційну Transparency International до списку “небажаних організацій”
Генеральна прокуратура Росії назвала одну з найвідоміших антикорупційних організацій світу Transparency International “небажаною організацією”. Це формулювання російська влада активно застосовує проти активних міжнародних організацій. Крім того, напередодні Transparency International опублікувала щорічний рейтинг сприйняття корупції у 180 країнах світу. Росія - на 137 місці.
Офіційною причиною для рішення Генпрокуратури стало “втручання організації у внутрішні справи РФ", а її антикорупційну діяльність названо формальною і такою, “що виходить за межі установлених меж і завдань”.
На сайті Міністерства юстиції РФ є перелік понад півсотні “небажаних організацій” - зі США, Чехії, Великобританії, Латвії та інших країн. До переліку увійшли, зокрема, і українська правозахисна група з Криму “Вільний Ідель-Урал”, фонди на підтримку демократії, журналістські організації, релігійні об'єднання, аналітичні центри тощо.
Transparency International Russia є частиною глобального антикорупційного руху Transparency International, що діє в понад 100 країнах світу. “У Росії ми працюємо над створенням світу, в якому уряд, політика, бізнес, громадянське суспільство та повсякденне життя людей вільні від корупції”, - йдеться на сайті організації.
Transparency International відомі своїми щорічними дослідженнями “Індекс сприйняття корупції”. Цього року у січні було опубліковано Індекс за 2022 рік, згідно з яким Росія набрала 28 балів зі 100 і посіла 137-е місце зі 180 інших країн світу (де 0 позначає найвищий рівень сприйняття корупції, а 100 – найнижчий). Стільки ж набрали Парагвай і Республіка Малі, з якою РФ розділяла 136-е місце у 2021 році.
Значення індексу 28 одиниць характеризує дуже високий рівень сприйняття корупції. “Це вказує на відсутність системних змін на краще у сфері протидії корупції”, - йдеться у публікації Transparency International.
Як пише Радіо Свобода, визнання організації «небажаною» в Росії, окрім іншого, означає, що особи, які співпрацюють із нею, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.
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Паєтт: До 2030 надходження Росії від нафти та газу впадуть на 50%. Відео
«Ми дуже, дуже потужно працюємо, щоб ця війна, в усіх значеннях цього слова, для Володимира Путіна була лише стратегічною поразкою і щоб Росія ніколи не могла знову використовувати нафту та газ як зброю проти решти міжнародної спільноти», - сказав помічник держсекретаря США Джеффрі Паєтт.
Gallup: Більшість американців найбільшим ворогом США вважають Китай, не Росію
50% американців вважають Китай найбільшим ворогом своєї країни, - такі дані нещодавнього опитування опублікував дослідницький центр Gallup.
Трохи більше третини - 32% опитаних - називали “ворогом країни” Росію, і лише 7% визначили найбільшим ворогом Північну Корею.
Дослідники зауважують, що опитування проводилось впродовж лютого місяця, коли американські ЗМІ багато повідомляли про повітряні кулі Китаю, які підозрювали у шпигунській місії. Офіційно Пекін відкидав ці закиди.
"Конфлікт в Україні був у центрі уваги заголовків у новинах США протягом останнього року. Цим можна пояснити частоту згадок Росії як найбільшого ворога США, утім вона все одно займає друге місце після Китаю", - пишуть дослідники Gallup.
“У США зростає занепокоєння, що Китай може підтримати Росію в українській війні та через його стосунок до створення пандемії Ковід-19”, - пояснюють дослідники сприйняття американцями Китаю.
За партійною приналежністю, як показало опитування, більшість прихильників демократів вважають Росію ворогом, а більшість прихильників республіканців - Китай.
53% опитаних демократів назвали найбільшим ворогом Росію, третина демократів вважають ворогом Китай.
Серед республіканців 76% респондентів вважають найбільшим ворогом Китай, і лише 12% опитаних розглядають Росію як ворога.Загалом список “ворогів США” за опитування Gullup виглядає таким чином: перше місце Китай (50%), друге місце - Росія (32%), далі Північна Корея (7%) та Іран (2%).
У 2019 році опитування Gallup засвідчувало, що більшість американців вважали найбільшим ворогом Росію.
- Голос Америки
Світлану Тихановську засудили до 15 років ув'язнення заочно
Мінський міський суд заочно засудив лідерку білоруської демократичної опозиції Світлану Тихановську до 15 років позбавлення свободи. Також винесені заочні вироки іншим опозиційним лідерам, які перебувають за межами Білорусі: до 18 років засуджений Павло Латушко, до 12 років - Ольга Ковалькова, Сергій Ділевський і Марія Мороз. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канал правозахисного центру "Весна", що названий у Білорусі "екстремістським".
Політично мотивованим назвав цей судовий процес держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, режим Лукашенка продовжує репресії проти білоруського народу та його демократичних прагнень, включно з політично вмотивованим заочним судом над демократичними активістами за безпідставними звинуваченнями.
"Ці політично мотивовані судові процеси є прикладами спроб режиму Лукашенка залякати та репресувати тих, хто прагне справедливості, поваги до прав людини та демократичної Білорусі... Ми не будемо стояти осторонь, поки цей режим продовжує переслідувати та репресувати мирних протестувальників, демократичну опозицію, журналістів, діячів профспілок, активістів, правозахисників і звичайних білорусів", - заявив Блінкен.
Державний департамент США вжив заходів щодо запровадження візових обмежень для 322 осіб за підрив демократії в Білорусі після фальсифікованих президентських виборів 2020 року. Відповідні інструменти будуть впроваджуватися і надалі, щоб притягнути до відповідальності тих у Білорусі, хто стоїть на шляху демократичних прагнень своїх співгромадян, - йдеться у заяві Держдепу США.
"Так режим «винагородив» мою роботу за демократичні зміни в Білорусі, - прокоментувала заочний вирок Тихановська на своїй сторінці у Твіттері. - Але сьогодні я не думаю про… тисячі невинних, затриманих і засуджених до реальних термінів ув'язнення. Я не зупинюся, поки кожен з них не буде звільнений".
Вирок оголосив суддя Петро Орлов, держобвинувачення у цій справі підтримував прокурор Михайло Ковальов. Провадження у кримінальній справі Тихановської та інших опозиціонерів було розпочате 20 жовтня 2022 року. 30 листопада справу передали генпрокурору. 11 січня Світлана Тихановська звернулася до Мінського міського суду з вимогою надати їй право ознайомитись із матеріалами її заочного розгляду, а також повідомила суд, що збирається скористатися своїм правом на адвоката.
Світлані Тихановській, яка зараз перебуває у Великій Британії, інкримінували кілька статей Кримінального кодексу: державна зрада, масові заворушення, створення екстремістського формування, розпалювання ворожнечі, змова з метою захоплення влади, заклики до санкцій.
У Лондоні Тихановська має заплановані зустрічі з високопосадовцями та колишнім прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, а також виступить у Кембриджському університеті перед дипломатами, акредитованими в країні. Заплановано і виступ у Королівському об'єднаному дослідницькому інституті безпеки та оборони (RUSI).
Як повідомляв Голос Америки, лідери Європейського Союзу, політики та правозахисники висловили обурення засудженням білоруським судом лауреата Нобелівської премії миру та правозахисника Олеся Біляцького до 10 років ув’язнення. Європейський Союз назвав цей судовий процес "фальсифікацію" та "жорстокими репресіями", якими займається режим Олександра Лукашенка, що придушив протести проти порушень на президентських виборах у 2020 році та кинув за ґрати своїх опонентів або змусив їх покинути Білорусь.
ЄС, США та багато інших країн, включно з Україною, не визнають Олександра Лукашенка законно обраним президентом і звинувачують білоруську владу у масових ув'язненнях та інших порушеннях прав людини.
"Режим Лукашенка став загрозою регіональній стабільності», - йшлося у заяві країн ЄС в Раді безпеки ООН, а також Албанії, Британії, Норвегії та США, коли Білорусь також засуджували за негуманне маніпулювання мігрантами з метою тиску на Європу.
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Юлія Паєвська отримає Міжнародну нагороду за хоробрість у Білому домі
Українська волонтерка Юлія Паєвська "Тайра" стала лауреаткою Міжнародної премії "Відважні жінки" - International Women of Courage Award. Нагородження відбудеться 8 березня за участі державного секретаря США Ентоні Блінкена та першої леді Джилл Байден у Білому домі.
"Тайра" "продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну сміливість, захищаючи Україну від нещадної російської агресії", йдеться на сайті Держдепу.
"Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності в Україні у 2013 році, а як керівниця волонтерського загону парамедиків «Ангели Тайри» проводила тактичну медичну підготовку на передовій Донбасу з 2014 по 2018 рік. Пані Паєвська найбільш відома своєю роботою з таємних зйомок, що документують звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі", - нагадує Держдеп.
Під час евакуації жінок і дітей з Маріуполя російські військовики незаконно захопили волонтерку й тримали у полоні протягом трьох місяців, піддаючи тортурам. "Кремлівські пропагандисти фальшиво звели наклеп на неї на міжнародному рівні як фашистки та військового злочинця. Проте пані Паєвська відмовилася мовчати, і після свого звільнення переконливо виступає за українську демократію та незалежність як вдома, так і за кордоном".
Українка стала однією із загалом 11 лауреаток, серед яких також активістки з Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської республіки, Коста-Ріки, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії, Польщі, а також на сайті нагороди окремо відзначено роль протестного руху за права жінок в Ірані.
Серед жінок, що отримають цьогоріч нагороду за сміливість, польська журналістка й волонтерка Б'янка Залевська, "яка самовіддано документувала російську агресію в Україні з 2014 року та понад десять років виступала на захист народу України". "Вона витримала небезпечні для життя поранення, отримані під час обстрілу її прес-авто з боку проросійських сил у Луганській області в 2014 році. ... Перед обличчям постійних погроз пані Залевська залишається не заляканою та продовжує вітати [у Польщі] біженців з України, висвітлювати злочини Росії, правдиво та відповідально повідомляти з передової та особисто доставляти допомогу всередині України", - йдеться на сторінці премії.
Премію Держдепу за хоробрість вручають "17-й рік поспіль жінкам з усього світу, які продемонстрували виняткову сміливість, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної справедливості та рівності, а також розширення прав і можливостей жінок і дівчат у всій різноманітності – часто з великим особистим ризиком і жертвами".
Після церемонії IWOC лауреатки візьмуть участь в обміні за програмою International Visitor Leadership Program (IVLP) для налагодження співпраці з їхніми американськими колегами в містах Сполучених Штатів.
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