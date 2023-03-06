Росія додала антикорупційну Transparency International до списку “небажаних організацій”

Генеральна прокуратура Росії назвала одну з найвідоміших антикорупційних організацій світу Transparency International “небажаною організацією”. Це формулювання російська влада активно застосовує проти активних міжнародних організацій. Крім того, напередодні Transparency International опублікувала щорічний рейтинг сприйняття корупції у 180 країнах світу. Росія - на 137 місці.

Офіційною причиною для рішення Генпрокуратури стало “втручання організації у внутрішні справи РФ", а її антикорупційну діяльність названо формальною і такою, “що виходить за межі установлених меж і завдань”.

На сайті Міністерства юстиції РФ є перелік понад півсотні “небажаних організацій” - зі США, Чехії, Великобританії, Латвії та інших країн. До переліку увійшли, зокрема, і українська правозахисна група з Криму “Вільний Ідель-Урал”, фонди на підтримку демократії, журналістські організації, релігійні об'єднання, аналітичні центри тощо.

Transparency International Russia є частиною глобального антикорупційного руху Transparency International, що діє в понад 100 країнах світу. “У Росії ми працюємо над створенням світу, в якому уряд, політика, бізнес, громадянське суспільство та повсякденне життя людей вільні від корупції”, - йдеться на сайті організації.

Transparency International відомі своїми щорічними дослідженнями “Індекс сприйняття корупції”. Цього року у січні було опубліковано Індекс за 2022 рік, згідно з яким Росія набрала 28 балів зі 100 і посіла 137-е місце зі 180 інших країн світу (де 0 позначає найвищий рівень сприйняття корупції, а 100 – найнижчий). Стільки ж набрали Парагвай і Республіка Малі, з якою РФ розділяла 136-е місце у 2021 році.

Значення індексу 28 одиниць характеризує дуже високий рівень сприйняття корупції. “Це вказує на відсутність системних змін на краще у сфері протидії корупції”, - йдеться у публікації Transparency International.

Як пише Радіо Свобода, визнання організації «небажаною» в Росії, окрім іншого, означає, що особи, які співпрацюють із нею, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.