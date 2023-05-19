Білий дім підтвердив, що США приєднаються до тренувань українських пілотів на F-16 

Білий дім підтвердив, що США приєднуються до міжнародних зусиль із тренування українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, серед яких - літаки F-16. У повідомленні від Адміністрації президента США мовиться:

"Президент Байден поінформував лідерів "Групи семи", що Сполучені Штати підтримають спільні зусилля з нашими союзниками та партнерами щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16, для подальшого зміцнення та вдосконалення можливостей ВПС України. Під час навчання протягом наступних місяців наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли фактично надавати літаки, скільки їх надамо та хто їх надасть", - йдеться у повідомленні високопосадовця Білого дому.

За повідомленням, тренування відбуватиметься у Європі та триватиме місяці. "Сподіваємося, ми зможемо розпочати це навчання найближчими тижнями", - заявив високопосадовець.

"На сьогодні США та наші союзники й партнери зосередилися на забезпеченні України переважною більшістю систем, озброєння та навчання, необхідних для проведення наступальних операцій цієї весни та літа. Дискусії щодо вдосконалення українських Повітряних сил відображають нашу довгострокову відданість самообороні України", - мовиться у заяві.

Раніше Голос Америки повідомляв із посиланням на ЗМІ, що президент США на зустрічі "Групи семи" в місті Хіросіма, Японія, приєднався до так званої "авіаційної коаліції".

Рішення Байдена привітав президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.