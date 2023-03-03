Reuters: Росія законсервує "Північні потоки", повідомляють джерела

МОСКВА/ФРАНКФУРТ, 3 березня (Reuters) – Підводні газопроводи Росії Nord Stream, на яких раніше стався прорив, збираються законсервувати і не планують швидко ремонтувати чи відновлювати, повідомили Reuters джерела, знайомі з планами.

"Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожен з яких складається з двох труб, були побудовані російським державним "Газпромом" для перекачування 110 мільярдів кубометрів (млрд. кубометрів) природного газу на рік до Німеччини по дну Балтійського моря.

Три труби мають розриви, через вибухи у вересні, а одна з труб «Північного потоку-2» неушкоджена.

Але зростання напруженості між Москвою та Заходом через вторгнення Росії в Україну на той час уже призвело до зупинки «Північного потоку-1» і не дозволило запустити другий потік, який Вашингтон і Київ критикують за посилення залежності Німеччини від Росії.

“Газпром” заявив, що технічно можливо відремонтувати пошкоджені лінії, але два джерела, знайомі з планами, сказали, що Москва не бачить реальних перспектив того, що відносини із Заходом у найближчому майбутньому покращаться настільки, щоб трубопроводи були потрібні.

Минулого року Європа різко скоротила імпорт енергоресурсів із Росії, а експорт Газпрому (GAZP.MM) за межі колишнього Радянського Союзу скоротився майже вдвічі у 2022 році, досягнувши пострадянського мінімуму 101 млрд кубометрів.

Одне російське джерело повідомило, що Росія вважає, що проект «поховано». Двоє інших сказали, що, хоча не було плану ремонту розірваних трубопроводів, їх законсервують, щоб відновити в майбутньому.

Інше джерело, знайоме з планами, підтвердило, що зацікавлені сторони розглядають можливість консервування.

Скоріш за все, розірвані кінці заклеять, а труби покриють шаром, щоб запобігти подальшій корозії від морської води.

Одне з російських джерел повідомило, що якщо скраплений природний газ (СПГ), що надходить морем зі Сполучених Штатів і який Європа використовує для компенсації деяких своїх поставок з Росії, значно подорожчає, Європа знову може бути готова купувати більше в Росії.

Міненерго Москви направило запитання операторам трубопроводів, але ні вони, ні "Газпром" не відповіли на запити про коментарі.

Engie (ENGIE.PA), Gasunie (GSUNI.UL) і Wintershall DEA (WINT.UL) (BASFn.DE) – зацікавлені сторони Nord Stream AG, оператора Nord Stream 1 – відмовилися дати коментар. Представник німецької E.ON (EONGn.DE), яка також володіє часткою в Nord Stream AG, сказав: «Наскільки нам відомо як міноритарному акціонеру, не було прийнято жодного рішення ні за, ні проти відновлення лінії».

ХТО ПІДІРВАВ ТРУБОПРОВІД?

Москва стверджувала, не надавши доказів, що за вибухами стоїть Захід. Минулого місяця Білий дім відкинув як «повну вигадку» допис у блозі американського журналіста-розслідувача Сеймура Герша, який стверджував, що Вашингтон несе відповідальність.

Данія, Німеччина та Швеція ще не завершили слідство.

Північний потік-1 все одно простоював з кінця серпня, коли його закрили на технічне обслуговування, але так і не відновили, оскільки Росія та Захід сперечалися щодо обслуговування насосної турбіни на тлі західних санкцій.

"Північний потік-2" було завершено у вересні 2021 року, оскільки напруженість у відносинах з Росією зростала, а також регуляторні органи Німеччини відмовилися його сертифікувати. Тоді Берлін заморозив проект за кілька днів до того, як Москва ввела свої збройні сили в Україну 24 лютого минулого року.

Президент Росії Володимир Путін запропонував використати непошкоджену лінію Північного потоку-2 для прокачування газу, але Німеччина, яка тепер прагне припинити свою залежність від Росії, відхилила цю ідею. Польща також припинила купувати російський газ.

Наразі Росія експортує лише близько 40 мільйонів кубометрів газу на день до Європи через Суджу на кордоні між Україною та Словаччиною.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив у п'ятницю, що Москва, яка сподівається створити газовий хаб у Туреччині замість балтійського маршруту, більше не буде покладатися на Захід як на енергетичного партнера.