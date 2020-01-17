Канада виплатить по $20 тисяч родинам жертв катастрофи українського літака, - Джастін Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив у п'ятницю, що Оттава виплатить по 25 тисяч канадських доларів (понад 19 тисяч американських доларів) родинам жертв катастрофи українського літака в Ірані.

"Як перший крок, уряд надасть громадянам, або постійним мешканцям Канади 25 тисяч (канадських – ред.) доларів за кожну жертву, на витрати із організації поховання та переїздів", - повідомив Трюдо.

За словами канадського прем'єра, від Ірану все ще очікують компенсацій сім'ям загиблих. Тож це - перша допомога для родичів, яким потрібно оплатити рахунки для організації жалобних заходів.

"Це унікальна й безпрецедентна ситуація, що виникла через міжнародні санкції, накладені на Іран та складнощі, які вони несуть для цих родин, - сказав Трюдо. - Я чітко хочу заявити: ми очікуємо, що Іран виплатить компенсації цим родинам. Але я зустрічався з ними, і вони не можуть чекати тижнями, їм потрібна підтримка зараз".

Водночас, він підкреслив, що вся сума компенсацій, яку у подальшому виплачуватиме Іран, піде повною мірою безпосередньо родинам, а отже ці 25 тисяч канадських доларів не будуть повернуті канадському уряду.

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