Президент Дональд Трамп розкритикував посла Великої Британії у Вашингтоні після того, як британська газета опублікувала дипломатичні звіти з негативними оцінками Трампа особисто та його адміністрації у Білому домі.

Лондон тим часом проводить урядове розслідування, щоб з’ясувати, хто передав газеті Mail on Sunday електронні листи британського посла Кіма Даррока.

Британські урядовці засудили злив інформації, яка була призначена для вузького кола осіб, але не заперечили, що ті документи справжні.

У тих депешах посол, описуючи адміністрацію Трампа, застосував слова некомпетентність, недолугість, дисфункціональність, непрофесійність та хаотичність.

“Я б сказав, що посол недобре послужив Великій Британії”, - сказав Дональд Трамп журналістам у неділю.

Президент додав: “Ми не дуже великі прихильники того чоловіка… Я можу дещо сказати про нього, але не буду”.

Британський міністр закордонних справ Джеремі Гант підкреслив, що у тих звітах посол висловлював особисті думки, а не погляди уряду Великої Британії.

Злив інформації, який може погіршити атмосферу відносин між Білим домом та Давнінґ стріт 10, з’явився у складний для Лондона період.

Готуючись до виходу з Європейського Союзу, Велика Британія дуже сподівається швидко укласти зі США вигідну двосторонню угоду про вільну торгівлю.

Урядова Консервативна партія до кінця цього місяця обере собі нового лідера, який стане прем’єр-міністром замість Терези Мей.

Коментатори у Лондоні припускають, що злив дипломатичної переписки газеті може бути ознакою гострої боротьби за престижну і впливову посаду посла Великої Британії у Вашингтоні, а також свідчити про протистояння між колами “брекзитерів” і прихильників Євросоюзу.

Опоненти закидають Дарроку, що він, пропрацювавши раніше багато років у Брюсселі, надто прихильно дивиться на Європу.

Лідер ультраправої “Партії Брекзиту” Найджел Фараж, близький приятель Дональда Трампа, заявив, що Кім Даррок повинен втратити роботу якнайшвидше.

Про що йдеться в депешах?

Газета Mail друкує листи за приблизно трирічний період, починаючи з 2017 року.

У тих листах сказано, що Дональд Трамп “випромінює невпевненість”, і тому посадовцям, які мають справу з президентом, розмови з ним краще починати з позитивних оцінок чогось, що він нещодавно зробив, а також викладати свої просто й однозначно.

“Ми не вважаємо, що ця адміністрація стане суттєво нормальнішою, менш дисфункціональною, менш непередбачуваною, менш розділеною на фракції, менш дипломатично незґрабною та недолугою”, - цитує газета один з листів.

Mail також переповідає твердження, що Трампа “не можна списувати”, бо він має здатність виживати в скандалах і “виходити з полум’я пошкодженим, але цілим, як Шварцнеґер в останніх сценах фільму Термінатор”.

Там стверджується, що президент може виграти другий термін на посаді.

Щодо переважно спростованих звинувачень про зв’язки табору Трампа з Росією у в одному з давніх листів сказано, що “не можна відкидати ймовірності найгіршого”.

В одному з уривків дипломатичної переписки міститься припущення про дієвість обережної критики президента Трампа: “Можливо завоювати більшу повагу цього президента, якщо деколи заперечити йому - за умови, що висловлювання на людях не будуть неочікуваними і лунатимуть розсудливо, спокійно та без переходу на особистість”.

У рядках приписаних послу Дарроку також міститься застереження, що, незважаючи на близькість у відносинах Лондона та Вашингтона, і зокрема попри успішність нещодавнього державного візиту Дональда Трама до Великої Британії, гасло “Америка насамперед” залишається для тієї адміністрації головним.

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