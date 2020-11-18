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Трамп усунув посадовця, який заперечував фальсифікації на виборах у США

Крістофер Кребс очолював Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури у Міністерстві внутрішньої безпеки США.

Президент Дональд Трамп повідомив дописом у Twitter 18 листопада, що він негайно усуває Крістофера Кребса з посади директора Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури.

Трамп звинуватив посадовця у поширенні того, що президент назвав «вкрай неправильною» заявою про захищеність процесів голосування на нещодавніх виборах і знову наполягав на тому, що вибори були позначені «величезними порушеннями і шахрайством».

Компанія Twitter позначила обидві частини допису президента застереженням: «Це твердження про фальсифікацію виборів є спірними».

Кребс також відповів з новоствореного приватного профілю в Twitter коротким дописом: «Честь служити. Ми зробити правильно. Оберігайте сьогодення, забезпечувати прийдешнє. #Захищай2020».

Крістофер Кребс був серед низки чільних американських посадовців різних рівнів, які кілька днів тому підписали заяву, в якій назвали безпідставними твердження про фальсифікацію президентських виборів.

11 листопада президент Дональд Трамп брав участь у церемонії на Арлінгтонському цвинтарі з нагоди Дня ветеранів, але не промовляв
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«Вибори 3 листопада були найбільш захищеними в американській історії, - стверджено у тій заяві і також наголошено - Немає свідчень, що якісь системи голосування знищили чи загубили голоси, або змінили їх, чи були поставлені під загрозу іншими способами».

Кребс також особисто брав активну участь у спростуванні чуток і безпідставних звинувачень про проблеми з голосуванням, які з’являлися у день виборів і впродовж тижнів після того.

Він зокрема зі свого робочого профілю в Twitter називав нісенітницями деякі міфи про змову і рекомендував виборцям перевіряти факти на спеціальній сторінці Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури, що спростовувала плітки.

У вівторок Кребс поширив оприлюднене напередодні звернення 59-ти фахівців, у якому також названо безпідставними припущення про технічні маніпуляції з результатами голосування на цих президентських виборах.

Усунення Крістофера Кребса з посади викликало осуд у деяких впливових колах.

Колишній голова Комітету з питань розвідки у Сенаті, Річард Бурр, назвав Кребса «відданим службовцем» і додав, що робота очолюваного ним агентства має бути зразком.

Виборчий штаб Байдена заявив у вівторок, що Трамп усунув Кребса за те, що той «сказав правду».

«Посадовці у виборчих органах від обох партій по всій країні дали чітко зрозуміти, що заяви Дональда Трампа про шахраювання на виборах є зовсім неправдивими», - сказав речник Байдена Майк Ґвін.

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Якою буде економічна політика Байдена? Відео

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