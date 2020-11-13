Доказів масштабної фальсифікації виборів нема, кажуть посадовці міністерства внутрішньої безпеки США

Група посадовців - представників служб у Міністерстві внутрішньої безпеки США, які відповідають за захист виборчого процесу, виступили зі спільною заявою, в якій відкинули підозри про масштабні фальсифікації на президентських виборах. Заява була оприлюднена 12 листопада.

Президент США Дональд Трамп далі наполягав на тому, що суперники намагаються вкрасти його перемогу на виборах.

Немає ознак, що в якійсь системі голосування голоси були стерті, загублені чи змінені, або скомпрометовані.

Зокрема президент Трамп написав у дописі в Twitter, що у системах були «стерті» 2,7 мільйонів голосів відданих за нього.

Компанія Twitter позначила той допис Трампа застереженням: «Це твердження щодо фальсифікації виборів є спірним».

Попередні результати підрахунків бюлетенів з більшості штатів засвідчують, що перемогу на виборах має отримати кандидат від Демократичної партії Джо Байден, але Дональд Трамп відмовляється визнати свою поразку.

Низка чільних представників Республіканської партії заявили, що Трамп має право вимагати перевірки окремих результатів, щодо яких є застереження.

«Вибори 3 листопада були найбільш захищеними в американській історії, - стверджують посадовці - підписанти заяви і вказують, що зараз, - по всій країні у виборчих комісіях переглядають і додатково перевіряють увесь виборчий процес перед тим, як підбити остаточні результати».

У заяві виділена фраза: «Немає ознак, що в якійсь системі голосування голоси були стерті, загублені чи змінені, або скомпрометовані».

«Усі штати, в яких на президентських виборах 2020 року зафіксовано невеликий розрив між кандидатами, мають записи на папері про кожен голос, що дає можливість повернутися і у разі потреби порахувати кожен бюлетень», - кажуть заявники.

"Трамп відмовчується упродовж тижня, окрім активності у Twitter"

Кореспондент «Голосу Америки» у Білому домі Стів Герман вказує, що після оголошення результатів голосування, які передбачають перемогу Джо Байдена, президент Дональд Трамп зберігає мовчанку, залишаючись активним дописувачем у Twitter.

Президент Трамп, як він і обіцяв, активно домагається вільних і справедливих виборів і одночасно виконує свої обов’язки.

У четвер Трамп поширив черговий допис про «сфальсифіковані вибори» і критикував телеканал Fox News, який упродовж років переважно підтримував президента.

В той час, цього тижня у США знову до нових рекордних рівнів зросла кількість випадків, а також збільшилися цифри госпіталізованих і померлих.

Коронавірус підтвердили у чільного помічника Трампа, Корі Левандовскі.

Голова Палати представників у Конгресі, Ненсі Пелосі, яка представляє Демократичну партію, у четвер сказала: «Слова мають силу. Коли говорить президент, його слова важать дуже багато, а останнім часом ми чуємо речі, які дуже турбують».

Білий Дім відкидає твердження демократів, що Трамп не виконує своїх обов’язків через засмученість поразкою на виборах.

«Повна неправда», - сказав “Голосу Америки” речник адміністрації Джад Дір.

«Президент Трамп, як він і обіцяв, активно домагається вільних і справедливих виборів і одночасно виконує свої обов’язки, щоб Америка була перш за все. Він також працює над змістовним стимулюванням для економіки, залучаючи членів Конгресу до пропозицій уряду, і домагається, щоб на рівні штатів і місцевих органів вони були забезпечені усім необхідним для протидії пандемії».

У четвер Білий дім оприлюднив кілька підписаних президентом розпоряджень, включно із забороною американських інвестицій у китайські компанії пов’язані з військовими структурами Китаю.

Білий дім повідомив, що Трамп у четвер мав робочий обід з віце-президентом Пенсом, а по обіді зустрічався з державним секретарем Майком Помпео і міністром фінансів Стівеном Мнучином.

Але президент у четвер не виходив до журналістів.

Напередодні він брав участь у церемоніях на Арлінґтонському цвинтарі з нагоди Дня ветеранів, але нічого не сказав.

Останні прилюдний виступ президента був 5 листопада у залі для прес-конференцій.

Тоді три провідні телемережі перервали його виступ, коли він почав говорити про те, що він назвав фальсифікаціями на виборах.

Диктори сказали телеглядачам, що ті заяви президента щодо результатів виборів безпідставні.

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