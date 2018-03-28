Трамп: «Друга поправка до Конституції Сполучених Штатів ніколи не буде відмінена»

Таку заяву зробив президент у відповідь на заклик колишнього судді Верховного суду Джона Пола Стівенса, і закликав, щоб на проміжних виборах у листопаді обрати більше республіканських кандидатів.

«Незважаючи на те, як дуже демократи хотіли б, щоб це сталося, і незважаючи на вчорашні слова колишнього судді Верховного суду – цього не буде. – Нам потрібно більше республіканців у 2018 році, і мусимо завжди мати під контролем Верховний суд», написав у Twitter президент.

Він написав це після того, як колишній суддя Верховного суду Джон Пол Стівенс заявив, що Друга поправка застаріла і неправильно зрозуміла.

Республіканець Стівенс написав у вівторок у газеті The New York Times, що шкільна молодь і активісти руху проти насильсва від вогнепальної зброї повинні чинити тиск на законодавців «для прийняття закону, який заборонив би зберігання напівавтоматичної зброї, збільшив мінімальний вік для придбання зброї із 18 до 21 року і запровадив повнішу перевірку всіх покупців зброї».

Вони повинні чинити тиск на «ефективніші й триваліші реформи». «Вони повинні вимагати скасування Другої поправки».

Ті, що вижили стрілянину в шкоді у Флориді, є найбільшими прихильниками нових законів про контроль зброї і закликають законодавців, щоб вони відмежувались від Національної стрілецької асоціації та збільшили обмеження щодо володіння зброєю.

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