США: Росія постачає зброю афганському угрупованню Талібан

Росія підтримує афганське угруповання Талібан, а навіть постачає йому зброю. Про це британській телерадіомовній корпорації ВВС заявив командувач американських військ в Афганістані генерал Джон Ніколсон. Він сказав, що росіяни постачають зброю через територію Таджикистану, але не міг сказати у якій кількості. Росія, очевидно, заперечує ці звинувачення, кажучи, що на це немає доказів.

«Ми бачили письмові повідомлення від Талібану, які з’явилися в медіа про фінансову підтримку, яку постачає ворог. Деякі афганські лідери приносять зброю до нашої штаб-квартири і кажуть, що це росіяни дали Талібану. Ми знаємо про причетність росіян», сказав генерал Ніколсон.

Він вважає, що причетність Росії до підтримки Талібану відносно недавня. Коли росіяни проводили антитерористичні навчання на таджицько-афганському кордоні, вони зосередили там велику кількість зброї, а опісля частини її залишили на місці. Частину цієї зброї пізніше перекинуто через кордон для Талібану.

Зброя і устаткування, пізніше використовується в боях з афганськими солдатами і радниками НАТО під час збройних операцій.

Хоча Росія заперечує, що постачає зброю і фінансову допомогу Талібану, вона визнає, що вела переговори з Талібаном. Вона виправдовує це тим, що обидві сторони виступають проти угруповання «Ісламська держава», яке хоче встановити свою базу в північно-східному регіоні Афганістану.

Росія активізувала свою діяльність щодо Афганістану приблизно два роки тому, коли загострилась ситуація в Сирії. Генерал Джон Ніколсон каже, що цікаво звернути увагу на час обох подій.

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