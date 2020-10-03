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Трамп «працює з лікарні» після госпіталізації з «легкими симптомами» COVID-19

Президента Трампа привезли до лікарні поблизу Вашингтона у вертольоті. 2 жовтня 2020 р.

Президент США Дональд Трамп, у якого напередодні виявили коронавірус, повідомив, що перебуває у лікарні, але наголосив, що у нього та в дружини Меланії усе добре.

«Йде добре, я гадаю! Дякую усім. ЛЮБЛЮ», - написав президент у Twitter з лікарняної палати на світанку у суботу.

У президента усе йде дуже добре. Йому не потрібен додатковий кисень.
Президентський лікар

Президентський лікар Шон Конлі в офіційні записці у п’ятницю повідомив: «Я із задоволенням повідомляю сьогодні ввечері, що у президента усе йде дуже добре. Йому не потрібен додатковий кисень, але після наради з фахівцями ми вирішили розпочати курс лікування препаратом Ремдесивір. Він прийняв першу дозу і зручно відпочиває».

«Президент і далі відчуває втому, але залишається в доброму дусі», - сказав лікар.

Конлі також повідомив, що у Меланії Трамп «лише легкий кашель та біль голови», а в інших членів президентської родини коронавірусу не виявили.

Президента Трампа перевезли з Білого дому до військового медичного центру поблизу Вашингтона, де він, як очікують, перебуватиме принаймні кілька днів.

Спеціальна лікарняна палата, в якій перебуває президент, дає йому можливість там працювати, підкреслюють в офіційних повідомленнях.

Президент упродовж наступник кількох днів працюватиме в президентських офісах у (лікарні) Волтера Ріда.
Речниця Білого дому

Представники Білого дому кажуть, що 74-річний президент не передавав повноважень віце-президентові Майку Пенсу, який залишається у своїй офіційній резиденції.

«Через велику обережність і за рекомендацією його лікаря та медичних фахівців президент упродовж наступник кількох днів працюватиме в президентських офісах у (лікарні) Волтера Ріда», - повідомила речниця Білого дому Кейлі Макенані.

Вона також підкреслила, що Трамп «у позитивному настрої, його симптоми легкі, і він цілий день працював».

Згідно з офіційною інформацією для лікування президента застосовують ще не затверджений спосіб лікування антитілами.

«Він отримав 8-грамову дозу поліклональних антитіл розроблених компанією Regeneron», підтвердила Макенані.

Компанія Regeneron минулого тижня повідомила, що препарат REGN-COV2, в основі якого копії антитіл людської крові, що мали б знищувати коронавірус, давали у пацієнтів позитивні результати.

У короткому відеозверненні президент Трамп особисто повідомив, що йде до лікарні.

На відео він сказав, що на його думку у нього усе йде добре і подякував усім за підтримку.

Дональд Трамп занедужав за місяць до голосування на президентських виборах у США, і його головний суперник Джо Байден у п’ятницю сказав, що він «шле молитви за здоров’я і безпеку першої леді й президента Сполучених Штатів».

Байден додав, що виявлення COVID-19 у президента є «серйозним нагадуванням для усіх нас, щоб ми розглядали цей вірус серйозно».

На теледебатах минулого тижня Трамп і Байден перебували на відстані близько 4 метрів один від одного і представники виборчого штабу Байдена кажуть, що у нього коронавірусу не виявили.

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