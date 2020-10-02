Як коронавірус у президента Трампа може вплинути на президентські перегони - експерти

Білий дім оприлюднив новий графік роботи президента США Дональда Трампа, який 2 жовтня повідомив, що у нього та дружини виявили COVID-19. У новому розкладі немає поїздки Трампа до Флориди, де він мав відвідати передвиборчий мітинг. Також представник Білого дому сказав, що всі найближчі політичні події з участю Трампа вже скасовані.

Він любить бути серед виборців, бути на цих великих з'їздах. І він не зможе цього робити принаймні два тижні

До виборів президента США 3 листопада залишається 32 дні, тож в обох кандидатів - 74-річного Дональда Трампа й 77-річного Джозефа Байдена - у розпалі передвиборча кампанія.

У вівторок відбулись перші теледебати. Суперники без масок дискутували у закритому приміщенні впродовж 90 хвилин, утім, трималися дистанції і не потискали руки. У п'ятницю Джозеф Байден із дружиною повідомили, що зробили тест на COVID-19 й отримали негативні результати.

Окрім того, на коронавірус перевірили віце-президента США Майка Пенса, його дружину, а також державного секретаря Майка Помпео - результати виявились негативними.

Тодд Белт, директор програми з політичного менеджменту в Університеті Джорджтаун, у коментарі Голосу Америки заявив, що новина про зараження Трампа може значно вплинути на не лише на розклад передвиборчих заходів, а й загалом на кампанію за його переобрання.

Йому точно співчуватимуть, але водночас всі згадають, що він критикував Джо Байдена за постійне носіння маски

"Він любить бути серед виборців, бути на цих великих з'їздах. І він не зможе цього робити принаймні два тижні, тож це дійсно підриває його здатність створювати ентузіазм серед його прихильників, говорити із виборцями, що було його стратегією дотепер. І на своїх зустрічах із виборцями він наполягав, що все позаду, все повертається у норму. Але ці новини свідчать, що все - не в нормі. Йому точно співчуватимуть, але водночас всі згадають, що він критикував Джо Байдена за постійне носіння маски. І він сам та його команда під час кампанії не носили маски під час дебатів. Тож хтось може сказати, що це - результат відсутності маски, і підриває заяви президента про коронавірус".

Водночас, Белт прогнозує, що виборча команда Байдена, яка й до того не проводила багато особистих зустрічей і фокусувалась на кампаніях у цифровому просторі, найімовірніше, продовжить свою тактику.

Марк Медоуз повідомив, що Трамп "у гарному настрої та дуже енергійний" і має "помірні симптоми" вірусу

Який саме вплив коронавірус у президента матиме на виборчий процес може залежати від того, наскільки сильно Трамп захворіє, вважає Foreign Policy. Наступний раунд дебатів запланований на 15 жовтня. Його можуть провести у форматі відео-конференції, але це теж залежатиме від стану здоров'я президента.

Президента Трампа, з огляду на його вік, зараховують до категорії підвищеного ризику стосовно COVID-19, але вважають, що назагал його здоров’я міцне.

Лікар Білого дому Шон Конлі заявив, що президент і перша леді "почуваються добре і планують залишатися вдома в Білому домі під час одужання". Пізніше голова служби Білого дому Марк Медоуз повідомив, що Трамп "у гарному настрої та дуже енергійний" і має "помірні симптоми" вірусу, повідомляє Fox News.

Він не просто відданий роботі на благо американського народу, його перші питання до мене цього ранку були: "Як справи в економіці?"

Медоуз зазначив, що президент продовжує працювати з резиденції: "Він не просто відданий роботі на благо американського народу, його перші питання до мене цього ранку були: "Як справи в економіці?" "Як ідуть переговори про пакет допомоги на Капітолійському пагорбі?"

BBC пише, що з огляду на те, що "суспільство послідовно дає президенту низьку оцінку у питанні боротьби проти коронавірусу, все, що переміщує увагу на хворобу, потенційно може зашкодити його шансам на переобрання".

При цьому, у час великих загальнодержавних проблем і сум'яття, "американський народ зазвичай підтримує президента. Хоча Трамп та його адміністрація постануть перед серйозними запитаннями щодо вірусу, він та його дружина отримуватимуть національне співчуття й молитви про видужання".

На початку пандемії старший дослідник Інституту Брукінгса Джон Гудак писав про кілька сценаріїв того, як у разі виявлення коронавірусу "захистити президента, цілісність офісу та безперервність управління", повідомляє NBC.

Трамп "найімовірніше, продовжить свою щоденну діяльність"

Позитивний тест не буде передумовою для дій у режимі надзвичайної ситуації, вважає експерт, натомість президент Трамп "найімовірніше, продовжить свою щоденну діяльність і керуватиме своїм офісом без перепон або із незначними випробуваннями". Гудак вважає, що зараження президента поставить під загрозу його оточення, однак із сучасними технологіями глава держави зможе дистанційно виконувати більшість своїх повноважень.

Нагадаємо, про виявлення в нього коронавірусу близько першої години ночі у п'ятницю повідомив сам президент у Twitter: "Цієї ночі аналізи на COVID-19 у першої леді та у мене показали позитивний результат. Ми негайно починаємо карантин і процес одужання. Ми подолаємо це РАЗОМ".

Дональд Трамп - не перший світовий лідер, в якого виявили коронавірус. Раніше позитивними тести були у прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який потрапив на 3 ночі в реанімацію, бразильського президента Жаїра Болсонаро, який хворів двічі, та російського прем'єра Михайла Мішустіна.

На коронавірус також перехворіли перша леді України Олена Зеленська та дружина канадського прем'єра Софі Грегуар-Трюдо.

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