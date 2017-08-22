Трамп їде на кордон з Мексикою

Президент Трамп розпочинає дводенну поїздку до Аризони – штату на півдні США.

Це буде перша поїздка Трампа на посаді президента до цього штату, де він планує відвідати кордон США та Мексики. Ще з часів передвиборчої кампанії, Трамп просував ідею будівництва стіни на південно-західному кордоні США як засіб для боротьби з нелегальною імміграцією. Трамп планує відвідати базу Морської піхоти, розташованої біля кордону США та Мексики, в місті Юма, а також поспілкуватись з працівниками прикордонної служби, повідомляє АР.

Посадовці Міністерства внутрішньої безпеки США відзначили успіх Юми в зниженні кількості нелегальних переходів через кордон за минулі роки. Все ж, один з посадовців Міністерства наголосив, що огородження стіною не достатньо, щоб побороти проблему, необхідно покращувати технологію, розвідку та інфраструктуру, включаючи дороги та пункти доступу до кордону; потрібно розширювати штат та посилювати безпеки кордонів, повідомляє "Голос Америки".

Трамп також закликатиме Конгрес готуватись до активної роботи після повернення 5 вересня, щоб зробити Америку знову величною», - зазначив віце-президент Майк Пенс, який супроводжатиме Трампа під час поїздки.

Після візиту до Юми, Трамп планує виступити на мітингу в Фініксі. Це буде восьмий політичний мітинг, на якому виступить Трамп з часу обрання на посаду президента.

Демократи та опоненти Трампа планують акції протесту і марші з засудженням іммігрантської політики Трампа та його коментарів стосовно подій в Шарлотсвіллі.

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