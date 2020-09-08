Трамп пропонує спрямувати 300 мільярдів доларів для нових виплат американцям під час пандемії

Президент Дональд Трамп запропонував використати 300 мільярдів доларів невикористаних коштів, виділених для подолання пандемії, для фінансування виплат по 1 200 доларів американським родинам. Президент закликав Конгрес США підтримати цю пропозицію.

"У нас на рахунку є 300 мільярдів доларів, якими ми не користувалися. Я готовий виплатити ці гроші за умови затвердження Конгресу, і використати їх для нового стимулюючого пакету, що надійде одразу ж до американського народу”,- заявив Трамп у п'ятницю під час брифінгу у Білому Домі.

Також він додав, що виплати не будуть видавати "нелегальним іноземцям".

"Вони потрапили в країну нелегально, і тепер ми даємо їм чек? - сказав Трамп. - Ми хочемо передати чеки американському народу".

Нагадаємо, обидві політичні партії підтримують надсилання чергової грошової виплати в розмірі 1200 доларів для дорослих, республіканці також пидтрімують надання 500 доларів допомоги для дітей, а демократи виступають за допомогу для дітей у 1200 доларів.

Переговори про допомогу згорнулися на початку серпня, коли сторони не змогли домовитись, скільки повинен коштувати пакет допомоги. Цього тижня американський Сенат повертається до роботи і планує розглянути пакет допомоги наступного тижня.

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