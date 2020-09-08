Трамп та Байден обмінялись критичними зауваженнями щодо вакцини від COVID-19

Розробка вакцини проти COVID-19 стає предметом жвавого обговорення перед президентськими виборами в США. Президент США Дональд Трамп та колишній віце-президент США Джо Байден торкнулись теми розробки вакцини у своїх промовах до Дня праці у США в понеділок.

Президент США закликав кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена та кандидатку у віце-президенти США Камалу Гарріс «негайно вибачитись за безвідповідальну риторику проти вакцини», пише Стів Герман у статті для «Голосу Америки».

Байден в понеділок заявив виборцям в Пенсильванії, що він хотів би, щоб вакцина з‘явилась завтра, навіть якщо б це коштувало йому виборів. Але «якщо ми навіть матимемо гарну вакцину», буде неготовність її використовувати через «неодноразові неправдиві заяви президента про вірус, які руйнують довіру громадськості».

«Ніщо з того, що він говорить не є правдою», - заявив Байден під час онлайн зустрічі з представниками об’єднання профспілок ALF-CIO.

Трамп під час прес-конференції в Білому домі заявив, що всупереч «політичній брехні», буд-яка вакцина схвалена для громадськості федеральним урядом «буде дуже безпечною і дуже ефективною».

Передвиборча кампанія у США вступає до завершальної стадії, перед президентськими виборами, призначеними на 3 листопада.

Байден відвідав штат Пенсильванія, перемога в якому є важливою для загального результату виборів і взяв участь в події разом з президентом AFL-CIO Річардом Трумкою.

«Він неамериканський», - сказав Байден про Трампа, звинувативши його у неготовності вживати дій для порятунку громадського здоров’я та економіки у часи пандемії, бо це могло негативно вплинути на фондові ринки і зашкодити корпоративним інтересам президента та його друзів.

Трамп, у свою чергу, схвально відгукнувся про діяльність своєї адміністрації і передбачив швидке економічне відновлення, а також заявив, що якщо Байден, якого він назвав «дурною людиною», виграє вибори «нашою країною володітиме Китай». Трамп заявив, що він протостоїть Китаю в питаннях торгівлі і розкритикував КНР за те, що країна допустила поширення вірусу світом, що зруйнувало американську економіку.

Рівень безробіття у США зменшився до 8,4% в серпні, але економісти стверджують, що на відновлення економіки знадобляться місяці. Лише біля половини робочих місць, втрачених у часи пандемії, було відновлено.

Байден збирає підтримку від організацій працівників. Вже три впливові профспілки заявили про підтримку Байдена.

Трамп наголошує, що його підтримали профспілки, що представляють поліцейських, а його гаслом є «закон і порядок», з огляду на протести у США після загибелі декількох афроамериканців під час затримання поліцією. Здебільшого мирні протести подекуди супроводжувались насильством.

Трамп також намагається втримати підтримку військових та ветеранів, після публікації на основі даних чотирьох осіб, про те, що він зневажливо відгукувався про морських піхотинців США, похованих поблизу Парижа. «Тільки тварина так би сказала», - заявив Трамп, коментуючи публікацію в The Atlantic, яку він назвав вигадкою. Декілька новинних агенцій, включаючи Fox News, яка, зазвичай, прихильно ставиться до Трампа, частково підтвердила факти наведені в публікації.

Байден в понеділок також зустрівся з трьома працівниками профспілок, які служили у війську в Пенсильванії.

Трамп та Байден цими тижнями планують здійснити подорожі до штатів, важливих для перемоги на виборах. Трамп планує відвідати Північну Кароліну, Флориду, Мічиган та Пенсильванію цього тижня.

Байден в п‘ятницю планує повернутись до Пенсильванії. Він та Трамп планують вшанувати 19 роковини нападу аль-Каєди на США в Шенквілі, де в полі розбився літак, після того, як пасажири намагались забрати управління літаком у терористів.

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