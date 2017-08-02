Трамп підтримав пропозицію двох сенаторів про обмеження легальної імміграції до США

Президент Дональд Трамп і два республіканські сенатори повідомили про пропонований новий закон, який має скоротити законну імміграцію до США.

Виступаючи в середу в Білиму домі, Трамп сказав, що протягом десятиріч Сполучені Штати дотримувался імміграційної політики, яка допускала наплив іноземців без відповідної професійної підготовки, і що нова система основуватиметься на кількості пунктів, яка для отримання «зеленої картки» братиме до уваги здатність іммігрантів розмовляти англійською мовою і можливості матеріального забезпечення свого життя,

«Це законодавство демонструє нашу турботу долею американських родин», сказав Трамп. – Воно ставить потреби американців на перше місце та інтереси Америки понад усе».

Законодавство, сказав президент, має на меті захистити «інтереси робітників з меншинних груп у змаганні за місця праці з новими іммігрантами» і дасть цим робітникам вищі заплати шляхом зменшення кількості некваліфікованих робітників, які прибувають до Сполучених Штатів.

Цього року сенатори Том Коттон і Дейвид Пердью запропонували закон про скорочення легальніої імміграції з одного мільйона до 500 тисяч річно.

Законопроект, який ще не був розглянутий у Сенаті, також закликає до обмеження кількості членів родини, закінчення лотерійної програми для отримання візи, що зробить отримання «зеленої картки» дещо важчим.

Сенатор Коттон заявив, що лише один із п’ятнадцяти іммігрантів прибуває до Америки, маючи професійну підготовку, і що обмеження некваліфікованої робочої сили допоможе американським робітникам досягти вищого життєвого рівня і загально підтримає зростання економіки.

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