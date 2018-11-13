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Трамп знову розкритикував Макрона за ідею "європейської армії"

  • Голос Америки

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Президент США Дональд Трамп продовжив свою критику планів президента Франції зі створення "європейських збройних сил".

"Еммануель Макрон пропонує створити власні збройні сили для захисту Європи проти США, Китаю та Росії", - написав Трамп у Twitter у вівторок.

"Однак, саме Німеччина стояла за Першою і Другою Світовими війнами – Що це означало для Франції? Вони починали вчити німецьку в Парижі, доки США не долучились", - додав він.

"Платіть за НАТО, чи ні!", - йдеться в твіті президента.

Минулого тижня, Трамп вже висловлював обурення пропозицією Макрона.

"Президент Франції Макрон щойно заявив, що Європа має розбудувати власні збройні сили, щоб захищатись від США, Китаю та Росії, - написав Трамп у Twitter. – Дуже обурливо, однак, можливо, Європа спершу має платити чесну частку в НАТО, яке США суттєво субсидує!"

Під час переговорів Макрона і Трампа наступного дня у Парижі французький президент підкреслив, що говорячи про "європейську армію" мав на увазі саме потребу для Європи взяти не себе більшу відповідальність за безпеку і збільшити видатки на оборону.

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Офіційні представники у Парижі звинуватили американську пресу у перебільшенні певних висловлювань Макрона, які пролунали в радіоінтерв’ю у п’ятницю.

Одна з цитат із того інтерв’ю Еммануеля Макрона, яку подає Reuters, лунає так: “З Росією на наших кордонах, що показала здатність загрожувати... нам потрібна Європа, яка здатна захищатися сама, а не лише покладаючись на Сполучені Штати”.

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Трамп через Твіттер прозвітувався про візит до Парижа. Відео

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