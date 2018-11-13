Трамп знову розкритикував Макрона за ідею "європейської армії"

Президент США Дональд Трамп продовжив свою критику планів президента Франції зі створення "європейських збройних сил".

"Еммануель Макрон пропонує створити власні збройні сили для захисту Європи проти США, Китаю та Росії", - написав Трамп у Twitter у вівторок.

"Однак, саме Німеччина стояла за Першою і Другою Світовими війнами – Що це означало для Франції? Вони починали вчити німецьку в Парижі, доки США не долучились", - додав він.

"Платіть за НАТО, чи ні!", - йдеться в твіті президента.

Минулого тижня, Трамп вже висловлював обурення пропозицією Макрона.

"Президент Франції Макрон щойно заявив, що Європа має розбудувати власні збройні сили, щоб захищатись від США, Китаю та Росії, - написав Трамп у Twitter. – Дуже обурливо, однак, можливо, Європа спершу має платити чесну частку в НАТО, яке США суттєво субсидує!"

Під час переговорів Макрона і Трампа наступного дня у Парижі французький президент підкреслив, що говорячи про "європейську армію" мав на увазі саме потребу для Європи взяти не себе більшу відповідальність за безпеку і збільшити видатки на оборону.

Офіційні представники у Парижі звинуватили американську пресу у перебільшенні певних висловлювань Макрона, які пролунали в радіоінтерв’ю у п’ятницю.

Одна з цитат із того інтерв’ю Еммануеля Макрона, яку подає Reuters, лунає так: “З Росією на наших кордонах, що показала здатність загрожувати... нам потрібна Європа, яка здатна захищатися сама, а не лише покладаючись на Сполучені Штати”.

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