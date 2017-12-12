Трамп: американці здійснять політ на Місяць і, може, навіть на Марс

Президент Трамп повідомив у понеділок, що наступним завдання американських астронавтів буде політ на Місяць, а в дальшій перспективі, можливо, навіть на Марс. Це підтвердження того, про що інші службовці адміністрації говорили вже місяцями.

Під час короткої церемонії в Білому домі президент сказав:

«Це означає перший крок у поверненні американських астронавтів на Місяць вперше від 1972 року для довготермінованих дослідів і використання».

У зв’язку з тим Трамп підписав «Директиву номер один про політику в космічній ділянці.

«Це не буде лише поставлення нашого прапора і залишення слідів на поверхні, – сказав він. – Ми встановимо основи для можливої місії на Марс і, може, колись до багатьох інших віддалених світів».

Серед присутніх був Гаррісон Шмітт, один з астронавтів Аполлона 17, учасник останньої керованої місії на Місяць.

«Сьогодні ми обіцяємо, що він не буде останнім, додав Трамп.

Розпорядження президента, яке він оприлюднив у сорок п’яті роковини посадки Аполлона 17 на поверхні Місяця, закликає до співпраці з комерційними компаніями та іншими країнами, але не говориться, коли саме відбудеться політ на Місяць і скільки він може коштувати.

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