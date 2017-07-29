США, Великобританія, Франція і Німеччина осудили запуск іранської ракети

Великобританія, Франція, Німеччина і Сполучені Штати оприлюднили спільну заяву, у якій осудили Іран з приводу недавнього запуску ракети. «Іранська програма виготовлення балістичних ракет… має дестабілізуючий вплив у регіоні», сказано в заяві. – Ми закликаємо Іран відмовитись від дальших запусків балістичних ракет і пов’язаних з цим дій».

Голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі заявила: «Ми попросту не будемо довіряти словам Ірану, що вони виконують міжнародні зобов’язання. Ми продовжуватимемо ці заходи доти, доки Іран не припинить своїх провокаційних дій і повністю не виконуватиме резолюцій Ради Безпеки».

Іран повідомив, що у четвер він успішно запустив у космос ракету із супутником.

Державне телебачення Ірану повідомило, що ракета Simorgh, що перською мовою означає Фенікс, здатна винести супутник вагою в 250 кілограмів на висоту 500 кілометрів над землею, але не вдавалося в подробиці щодо призначення супутника.

Запуском космічного апарата офіційно відкрито космічний центр імені імама Хомейні, повідомило державне телебачення.

Запуск ракети відбувся після того, як Сполучені Штати на початку цього місяця вдалася до кроків для збільшення економічних санкцій проти Ірану у відповідь на його програму виготовлення і запуску балістичних ракет.

Запуск не порушив умов ядерної угоди від 2015 року, яку підписав Іран і група впливових світових країн (п’ять членів Ради Безпеки ООН і Німеччина), хоча Сполучені Штати висловили занепокоєння, що ракетна технологія, над якою працює Іран, може бути застосована для ракет великої дальності.

Дивіться також: Законопроект про посилення російських санкцій - на підписі у президента