Мін'юст США готується оприлюднити доповідь Мюллера щодо втручання Росії

Міністерство юстиції США у четвер оприлюднить доповідь незалежного прокурора США Роберта Мюллера за підсумками розслідування російського втручання у вибори 2016-го року. Російське втручання, як раніше встановили спецслужби США, мало на меті підвищити шанси Дональда Трампа.

Текст доповіді Мюллера буде оприлюднено з купюрами, які торкнуться, зокрема, інформації, пов'язаної з роботою журі присяжних, і відомостей про роботу американської розвідки

Міністерство юстиції вже оприлюднило власний підсумок доповіді Мюллера, вказавши, що слідчі не знайшли ознак змови між Росією та штабом Трампа. При цьому у самому Мін'юсті дійшли висновку на основі представлених їм матеріалів, що президент США не намагався перешкоджати правосуддю. Критики Трампи наполягати на оприлюднення повної версії доповіді Мюллера.

Текст доповіді Мюллера буде оприлюднено з купюрами, які торкнуться, зокрема, інформації, пов'язаної з роботою журі присяжних, і відомостей про роботу американської розвідки.

Трамп у вівторок повторно заявив, що з нього вже зняті всі підозри, пов'язані з виборами, хоча ні він сам, ні американська громадськість з текстом доповіді ще не ознайомилися.

«Жодної змови, жодного перешкоджання правосуддю!» - написав Трамп в Twitter.

За словами Трампа, доповідь «написали 18 розгніваних демократів, які, до речі, належать до числа ненависників Трампа (і прихильників Клінтон)».

Президент також знову написав, що розслідування мало би зосередитися на «людях, які шпигували» за його передвиборним штабом в 2016 році і «придумали всю історію з Росією».

«Оскільки жодної змови не було, з якого дива взагалі було починати розслідування! Відповідь - брудні копи, демократи і брехлива Гілларі!»

Призначений Трампом міністр юстиції США Вільям Барр минулого тижня висловив думку, що американські розвідслужби дійсно вели стеження за передвиборчим штабом Трампа.

Згодом він уточнив свою заяву, зазначивши, що, хоча він не стверджує, що «велася неналежна стеження», він «стурбований цим і вивчає це питання».

Міністр юстиції США заявив, що хоче вивчити обставини, за яких було розпочато розслідування ФБР щодо Трампа.

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