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Чого чекати від Трампа на саміті країн-членів НАТО. Відео

  • Голос Америки
Чого чекати від Трампа на саміті країн-членів НАТО. Відео
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Президент США Дональд Трамп розкритикував демократів у Конгресі за те, що вони, на його думку, спеціально запланували слухання щодо імпічменту на час, коли в Лондоні проходить саміт лідерів країн-членів НАТО. Про це він сказав перед відбуттям на саміт в Лондоні. Зустріч лідерів країн- держав НАТО приурочена до сімдесятої річниці Альянсу і має на меті запевнити у непорушності і міцності НАТО. Втім, за словами аналітиків, європейських лідерів непокоїть, що може сказати чи зробити у ході саміту американський президент

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