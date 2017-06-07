Президент Трамп висунув кандидатуру на посаду директора ФБР

Президент Трамп оголосив у середу про свій вибір кандидатури на посаду директора ФБР – колишнього посадовця Міністерства юстиції США Крістофера Рея (Christopher Wray). Рей був адвокатом губернатора Нью-Джерсі Кріса Крісті під час розслідування закриття смуги на мості імені Джорджа Вашингтона. Про свій намір Трамп написав у коротенькому повідомленні на Twitter.

Оголошення про нову кандидатуру на посаду відбулось за день до того, як Джеймс Комі, колишній директор ФБР, якого Трамп звільнив з посади минулого місяця, має свідчити в Сенаті вперше з часу його відставки.

Трамп назвав Рея «людиною з бездоганним послужним списком», але не надав більше обґрунтування для свого вибору, відзначивши: «Деталі – згодом».

Рей відігравав провідну роль у Міністерстві юстиції за часів адміністрації Джорджа Буша, очолюючи кримінальний відділ і наглядаючи за розслідуваннями корпоративного шахрайства в той час, коли Комі був заступником міністра юстиції США. Маючи суттєвий досвід у сфері правоохорони, Рей є традиційним вибором на посаду директора ФБР.

Від свідчень Комі в Сенаті очікується, що колишній посадовець опише свої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в останні тижні перед його звільненням 9 травня. Комі повинен висвітлити нові деталі дискусій із Трампом щодо федерального розслідування втручання Росії в президентські вибори минулого року і можливої координації дій з кампанією Трампа.

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