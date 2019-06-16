«Віртуальною зрадою» назвав президент Трамп публікацію NYT про кібератаки на російські енергосистеми

Президент Дональд Трамп звинуватив The New York Times у «віртуальній зраді» після того, як видання опублікувало статтю про те, що Сполучені Штати активізували атаки на комп’ютерні системи, які відповідають за енергозабезпечення Росії.

«Чи можете повірити, що невдала The New York Times щойно опублікувала статтю, в якій стверджує, що США значною мірою збільшують кібератаки атаки на Росію. Це віртуальна зрада з боку колись великої газети, яка так прагне історії, будь-якої історії, навіть якщо це погано для країни…»

Президент також назвав цю публікацію неправдивою, назвавши ЗМІ «корумпованими» та «ворогами народу».

В суботу газета The New York Times, посилаючись на колишніх та нинішніх американських чиновників, повідомила, що США впроваджує шкідливі програми в комп’ютерні системи Росії, відповідальні за енергозабезпечення країни, та інші об’єкти. Ці кроки здійснюються в рамках більш широкої ініціативи «направленої проти підрозділів Москви, відповідальних за дезінформацію та кібератаки під час проміжних виборів 2018 року», - пише видання. Президент Трамп, повідомляє газета, посилаючись на неназваних чиновників, скоріш за все про напади попереджений не був.

The New York Times також стверджує, що офіційні представники Ради національної безпеки США не мають жодних проблем щодо безпеки відносно їх публікації.

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