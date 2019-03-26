Трамп високо оцінив роботу незалежного прокурора США, чия доповідь вказала на відсутність доказів змови з Росією

Задоволений результатами розслідування, президент Дональд Трамп дав високу оцінку незалежному прокурору США Роберту Мюллеру, але водночас висловив обурення з приводу вимог демократів опублікувати в повному обсязі звіт Мюллера щодо російського втручання у вибори у США у 2016-му році.

Ми не можемо допустити, щоб це коли-небудь повторилося з іншим президентом

Цей звіт, як повідомляється, зняв з Трампа підозри у змові з Москвою, але не у можливому перешкоджанні американському правосуддю.

Виступаючи у Білому домі, Трамп підтвердив, що Мюллер діяв гідно і що його висновок «на 100 відсотків відповідав тому, як і повинно було бути».

Тепер, коли розслідування завершено, президент заявив: «Ми не можемо допустити, щоб це коли-небудь повторилося з іншим президентом».

Раніше президент США надзвичайно гостро відгукувався про слідство Мюллера, називаючи його "полюванням на відьом". Трамп також заявляв, що вважатиме чесною лише доповідь, яка вкаже на його невинуватність. Президент США послідовно відкидав звинувачення у змові з Росією, називаючи дану тему спробою демократичної партії США дискредитувати його та відвернути увагу від порушень самих демократів.

"Розслідування Мюллера роздирають протиріччя, воно протизаконне та підтасоване! Та його не можна було дозволяти, за винятком розслідування змови та численних злочинів, скоєних Демократичною партією. Полюванням на відьом", - твітував президент США ще у лютому.

У неділю генеральний прокурор Вільям Барр опублікував короткий виклад висновків Мюллера за підсумками ретельного, 22-місячного розслідування, яке призвело до десятків обвинувальних висновків і заяв про визнання провини, зробленим деякими з найближчих колишніх соратників Трампа.

У листі лідерам конгресу Барр повідомив, що Мюллер дійшов висновку, що Росія, безсумнівно, втручалася в президентські вибори в США в 2016 році, але Трамп і його штаб не вступали в змову з Москвою, щоб допомогти йому перемогти в боротьбі за Білий дім.

Однак у питанні перешкоджання правосуддю, Барр написав: «Доповідь не містить висновку про те, що президент вчинив злочин, але і не виправдовує його». Виходячи з цього, Барр і заступник генерального прокурора Рід Розенстін вирішили, що звинувачення проти Трампа не обгрунтовані.

Дивіться також: Як американські спостерігачі готуються до українських виборів