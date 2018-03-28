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Трамп продовжив санкції проти Росії через кібератаки на США

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти Сполучених Штатів, йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

«Ці суттєві шкідливі дії, пов’язані з кіберзлочинністю, продовжують створювати незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США. З цієї причини надзвичайна ситуація в країні, оголошена 1 квітня 2015 року, повинна продовжувати свою дію після 1 квітня 2018 року», – йдеться в документі.

Після того, як Вашингтон вдався до санкцій з 1 квітня 2015 року, їх розширили наприкінці грудня 2016-го. Тоді до списку санкцій потрапили ФСБ Росії, колишнє Головне розвідувальне управління і його керівництво, а також низка пов’язаних з ними компаній. Включення до списку санкцій передбачає заборону на в’їзд, а також заморожування активів на території США.

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Американські законодавці привітали рішення Трампа вислати російських дипломатів. Відео
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Американські законодавці привітали рішення Трампа вислати російських дипломатів. Відео

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