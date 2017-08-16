Трамп: «Я думаю, що обидві сторони винні. У мене немає сумніву щодо того»

Президент Дональд Трамп знову звинуватив у відповідальності обидві сторони кривавого расового насильства в Шарлотсвіллі у штаті Вірджинія. Раніше, у понеділок, він осудив нео-нацистів і білих сепаратистів, але не згадав тих, які виступали проти них.

У вівторок Трамп у своєму нью-йоркському будинку виступив із зверненням на тему перебудови інфраструктури країни.

Однак прес-конференція швидко перетворилася на обмін вигуками між президентом і репортерами, які вимагали від нього з’ясувати, чому йому забрало два дні для того, щоб назвати по імені Ку-клукс-клан і білих расистів.

Критики Трампа кажуть, що перша заява, яку він зробив, була слабкою і що він не осудив білих расистів по імені, кажучи, що всі сторони відповідальні за насильство.

Трамп заявив, що він хотів знати всі факти:

«Заява, яку я зробив в суботу, перша заява, була правильною заявою… Хочу бути правильним… І щиро кажучи, якщо преса не була брехливою, і була правдивою, преса повідомила б те, що я сказав».

Після критики на адресу репортерів за «неправдиві новини», Трамп, за всіма ознаками, почав втрачати терпеливість, звинувачуючи лівих у побитті правих протестувальників, у «насильницьких атаках проти супротивників» при використанні палиць. Він сказав, що праві сили мали дозвіл на те, щоб бути таим.

«Я думаю, що обидві сторони винні. Подивіться на обидві сторони. Я думаю, що обидві сторони розділяють вину. У мене немає сумніву щодо того».

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