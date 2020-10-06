Президент Трамп повернувся до Білого дому після 72-х годин у лікарні з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп у понеділок увечері повернувся до Білого дому зі лікарні, в якій провів 72 години з діагнозом COVID-19.

Демонструючи свій стан здоров’я, він піднявся сходами і затримався на балконі, де знявши маску, жестами привітав вертоліт, у якому він прибув.

Не одягаючи маску, президент увійшов до будівлі, де працівники вітали його повернення.

Перед тим, вийшовши з лікарні Волтера Ріда поблизу Вашингтона, Трамп сказав: «Усім дуже дякую».

Після короткого перельоту, зійшовши з вертольота, він, прямуючи до Білого дому, зупинився, повернувся до камер з підбадьорливими жестами.

У відповідь на запитання «Голосу Америки» про його самопочуття, Трамп сказав «справді добре».

У виборчому штабі Трампа повідомили, що президент, який, згідно з опитуваннями, відстає від свого головного суперника Джо Байдена, планує брати участь у теледебатах 15 жовтня.

«Хоча він (Трамп) ще поки не повністю одужав, команда та я погодились, що наші обстеження та, що головніше, його клінічна картина, дозволяють безпечне повернення президента додому, де він буде забезпечений цілодобовим доглядом», - сказав репортерам президентський лікар Шон Конлі у понеділок пообіді.

Перед тим, як полишити лікарню Трамп написав у Twitter: «Не бійтеся Ковіду. Не дозволяйте, щоб він панував над вашим життям», і додав, що почувається краще, ніж 20 років тому.

Президентський лікар відмовився відповісти на деякі запитання журналістів, зокрема про стан легенів президента, пославшись на права конфіденційності пацієнта.

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